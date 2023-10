«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Γάζα, ανησυχία για την εμπλοκή της Χεζμπολάχ – Συγκλονιστικά ΒΙΝΤΕΟ

Η Μέση Ανατολή «φλέγεται», με τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών σε Ισραήλ και Παλαιστίνη να ανεβαίνει συνεχώς. Ο ισραηλινός στρατός έχει περάσει στην αντεπίθεση, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε το Σάββατο (7/10) η παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο Χαμάς. Παράλληλα αυξάνεται η ανησυχία για διεύρυνση του πολέμου στην Μέση Ανατολή μετά την επίσημη εμπλοκή της Χεζμπολάχ.

Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ έχει ξεπεράσει τους 350, ενώ τουλάχιστον 313 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας και 7 άνθρωποι έπεσαν νεκροί στη Δυτική Όχθη. Και οι δύο πλευρές αναφέρουν ότι υπάρχουν χιλιάδες τραυματίες από τις συγκρούσεις.

Το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, o στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του για την απελευθέρωση των ομήρων και την εξουδετέρωση των μαχητών της Χαμάς που βρίσκονται από το Σάββατο σε ισραηλινό έδαφος.

Oι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις με δεκάδες άρματα μάχης και άνδρες του στρατού να έχουν φτάσει στα σύνορα με τη Γάζα.

Breaking News Israel: Soldiers preparing for massive Ground Invasion of #Gaza.

A full mobilization is underway in Israel as it prepares to strike at #HamasTerrorists and utterly destroy those who carried out the attacks on civilians. #Israel_under_attack #IsraelAtWar pic.twitter.com/mw78U0F56i — Israel News (@risabhpant00) October 8, 2023

Buses carrying Israeli Reservists have begun to arrive at Bases in the South of the Country. pic.twitter.com/MrcTNLuSuD — OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023

🚨 Lots of IDF tanks heading to the Gaza border. Over 80,000 IDF reservists have been called up including many of the elite units. pic.twitter.com/Ppmhi9cnlc — Eretz Israel (@EretzIsrael) October 7, 2023

Η χερσαία επίθεση στην Γάζα δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση, καθώς η πόλη είναι πυκνοκατοικημένη με τις βάσεις της Χαμάς να βρίσκονται δίπλα σε σπίτια αμάχων. Ακόμα ένα εμπόδιο είναι οι Ισραηλινοί όμηροι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί από το Σάββατο στην Γάζα, και οι οποίοι είναι πολύ πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από την Χαμάς ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Δείτε βίντεο με αιχμαλώτους της Χαμάς:

According to credible reports, most of the hostages in Gaza are women and children — the men they have killed. There are also reports that the terrorists went house to house raping women in Sderot and are raping the Israeli women in Gaza. pic.twitter.com/7HmGM6OrdL — Brooke Goldstein (@GoldsteinBrooke) October 7, 2023

Palestinian terrorists recording a video with a kidnapped Israeli boy they are holding hostage in Gaza, letting young local Palestinian kids abuse him. To keep the conflicting going, they wan't spread the hatred to the next generation. pic.twitter.com/pTJ4IWTwM2 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023

❗️ Footage that hard to watch: An Israeli family and their children are being held hostage by #Hamas terrorists who have seized their home inside #Israel. As it becomes clear from the video, the sister of the children being held hostage was killed by Hamas terrorists.… pic.twitter.com/gx2gtfUgeq — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο έπειτα από χτυπήματα της Χεζμπολάχ

Το ισραηλινό πυροβολικό εξαπέλυσε σήμερα πυρά στο νότιο Λίβανο αφού η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρό της τρεις θέσεις του ισραηλινού στρατού στην αμφισβητούμενη περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα. Δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για θύματα.

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα σήμερα, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό. Ανέφερε σε γραπτή ανακοίνωση ότι η επίθεση είχε στόχο τρία φυλάκια, συμπεριλαμβανομένης μιας «τοποθεσίας ραντάρ» στην περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα, μια λωρίδα γης που κατέχει το Ισραήλ από το 1967 και που ο Λίβανος διεκδικεί ως δική του.

‼️🚨🇱🇧🇮🇱 BREAKING: Hezbollah allegedly began launching missiles at Israel from Lebanon. pic.twitter.com/V9Bx1qhW4l — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 8, 2023

O στρατός απομακρύνει κατοίκους από οικισμούς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα

Ο στρατός του Ισραήλ εκκενώνει ισραηλινούς οικισμούς στην περιοχή των συνόρων με τη Γάζα, μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ. Ο στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από την παράκτια λωρίδα. Υπάρχουν ακόμα οκτώ σημεία στο νότιο Ισραήλ όπου ο στρατός κάνει έρευνες για πιθανούς επιτιθέμενους, δήλωσε ο Χεχτ. Ο φράκτης στη Λωρίδα της Γάζας παραβιάστηκε σε 29 σημεία, τα οποία τώρα ελέγχονται.

#UPDATE Another 1,990 people have been wounded since fighting that began on Saturday, according to Gaza Hamas-controlled health ministry, after Hamas fired thousands of rockets into Israel in a surprise dawn assault — AFP News Agency (@AFP) October 8, 2023

«Εκδίκηση» ορκίζεται ο Νετανιάχου

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε «εκδίκηση» για αυτήν τη «μαύρη ημέρα» στην ιστορία του εβραϊκού κράτους. «Η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα είναι δυσβάσταχτο», τόνισε. «Η Χαμάς θέλει να μας σκοτώσει όλους. Είναι ένας εχθρός που δολοφονεί μητέρες και παιδιά στα σπίτια τους, στα κρεβάτια τους. Ένας εχθρός που απαγάγει ηλικιωμένους και παιδιά», συμπλήρωσε.

This morning, on Shabbat and a holiday, Hamas invaded Israeli territory and murdered innocent citizens including children and the elderly. Hamas has started a brutal and evil war. We will be victorious in this war despite an unbearable price. This is a very difficult day for all… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2023

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χαμάς εμφανίζεται σίγουρος πως η επίθεση που ξεκίνησε από τη Λωρίδα της Γάζας – έναν παλαιστινιακό θύλακα με πληθυσμό περίπου 2,3 εκατομμυρίων, αποκλεισμένο εδώ και 16 χρόνια – θα εξαπλωθεί στην Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ. Σε ομιλία του, ο Ισμαήλ Χανίγια διατύπωσε απειλές για το τέμενος Αλ Ακσά, καταγγέλλοντας τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της Γάζας και τις πρωτοβουλίες για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών χωρών. «Πόσες φορές σας προειδοποιήσαμε ότι οι Παλαιστίνιοι διαμένουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς εδώ και 75 χρόνια, ωστόσο αρνείστε να αναγνωρίσετε τα δικαιώματα του λαού μας;», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ισχυρές δυνάμεις του ισραηλινού στρατού χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή περιοχές στις οποίες είχαν διεισδύσει χθες μαχητές της Χαμάς. Αργά το βράδυ, απελευθέρωσαν ομήρους στο κιμπούτς Μπεερί και στην πόλη Οφακίμ, σκοτώνοντας τους εισβολείς. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε ωστόσο πως οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση τρομοκρατών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για φιάσκο των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ, καθώς η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς αιφνιδίασε τους πάντες. «Δεν θα ασχοληθώ με το ποιος φταίει και γιατί αιφνιδιαστήκαμε», σχολίασε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, διαβεβαιώνοντας πως «θα αντιμετωπίσουμε τον εχθρό μας ενωμένοι».

Το συμβούλιο ασφαλείας που συγκάλεσε εκτάκτως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου άναψε το πράσινο φως για επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και διοικητικών στόχων της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ. Παράλληλα, στη Λωρίδα της Γάζας διακόπηκε η ηλεκτροδότηση καθώς και οι προμήθειες καυσίμων και αγαθών. Ο Οσάμα Χαμντάν, ηγέτης της Χαμάς στον Λίβανο, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η επίθεση του Σαββάτου θα υποχρεώσει τα αραβικά κράτη να συνειδητοποιήσουν ότι χωρίς τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να καταβάλει «διπλωματικές προσπάθειες για να αποφευχθεί μια ευρύτερη ανάφλεξη» στην περιοχή, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ είναι «ακλόνητη και δεδομένη». Η ΕΕ και πολλές κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών «καταδίκασαν σθεναρά» τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Το Ιράν, ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ, χαιρέτισε τις επιθέσεις της Χαμάς. Σε Λίβανο, Ιράκ, Συρία και Υεμένη πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, με σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ να πυρπολούνται από διαδηλωτές.