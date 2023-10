BBC: Κολοσσιαία αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ – «Πιάστηκαν στον ύπνο»

Τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και πολλά χρόνια, εξαπέλυσε το πρωί του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου 2023, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ανταποκριτής θεμάτων ασφαλείας του BBC, Frank Gardner, επιρρίπτει ευθύνες στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ για την πρωτοφανή επίθεση μαχητών της Χαμάς, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες Ισραηλινοί και να έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες.

Όπως αναφέρει ο Frank Gardner, πρόκειται για μια κολοσσιαία αποτυχία πληροφοριών για το Ισραήλ. «Το Ισραήλ διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα και εξελιγμένα δίκτυα πληροφοριών στη Μέση Ανατολή, τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Έχει πληροφοριοδότες ενσωματωμένους μέσα σε μαχητικές ομάδες όχι μόνο στα παλαιστινιακά εδάφη αλλά και στον Λίβανο, τη Συρία και αλλού» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και συνεχίζει «στο παρελθόν έχει καταφέρει να δολοφονήσει ηγέτες μαχητών είτε με πλήγματα ακριβείας με UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) είτε ακόμη και με παγιδευμένα κινητά τηλέφωνα. Και όμως σήμερα, στο τέλος μιας εβραϊκής γιορτής, φαίνεται ότι πιάστηκε στον ύπνο».

«Η Χαμάς κατάφερε να σχεδιάσει και να εξαπολύσει αυτή την προσεκτικά συντονισμένη επίθεση κατά του Ισραήλ φαινομενικά με απόλυτη μυστικότητα. Το ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει με μαζική ισχύ είναι δεδομένο, ωστόσο οι Ισραηλινοί θα αναρωτιούνται τώρα γιατί οι κατάσκοποι τους απέτυχαν να αναγνωρίσουν την επικείμενη επίθεση και να προειδοποιήσουν τη χώρα αναλόγως» καταλήγει ο Gardner.

Israel appears to have been caught completely off guard as Hamas gunmen infiltrate southern Israel and launch 1000s of rockets from Gaza.

— Frank Gardner (@FrankRGardner) October 7, 2023