Αίγυπτος: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε δύο Ισραηλινούς τουρίστες και τον ξεναγό τους – Σκληρές εικόνες

Δύο Ισραηλινοί τουρίστες και ένας Αιγύπτιος σκοτώθηκαν σήμερα από τις σφαίρες αστυνομικού στην Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στις υπηρεσίες ασφαλείας, εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

«Ένας αστυνομικός στην Αλεξάνδρεια άνοιξε πυρ αδιακρίτως με το ιδιωτικό του όπλο εναντίον μιας ομάδας Ισραηλινών τουριστών (…). Δύο τουρίστες σκοτώθηκαν, καθώς και ένας Αιγύπτιος (ξεναγός). Ο αστυνομικός συνελήφθη», ανέφερε η τηλεόραση Extra news, επικαλούμενη «πηγή ασφαλείας».

Προσοχή σκληρές εικόνες

#Update SEVEN ISRAELIS KILLED IN EGYPT

The casualty count of deceased tourists in Alexandria, Egypt has risen to seven. As per reports from local sources, a police sergeant from the area discharged their firearm at a passenger bus. https://t.co/8fLqCzAPbo pic.twitter.com/p1ZR6dhaBf

— Russian Market (@runews) October 8, 2023