Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση σε λεωφορείο κοντά στον οικισμό Αριέλ στη Δυτική Όχθη – Αναφορές για 9 τραυματίες, τρεις σε σοβαρή κατάσταση

Τουλάχιστον εννέα Ισραηλινοί τραυματίστηκαν σε περιστατικό ένοπλης επίθεσης κατά λεωφορείου κοντά στον ισραηλινό οικισμό Αριέλ στη Δυτική Όχθη την Παρασκευή. Σύμφωνα με την υπηρεσία διασωστών Μάγκεν Νταβίντ Αντόμ (MDA), τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα των IDF, ο δράστης ξεκίνησε από ένα χωριό της περιοχής Ναμπλούς, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Οδηγώντας από τον κόμβο Ταπούαχ μέχρι τον κόμβο Γκιτάι Αβισάρ, μια διαδρομή χωρίς σημεία ελέγχου, σταμάτησε το αυτοκίνητό του περίπου 150 μέτρα μακριά από στάση λεωφορείου.

Από εκεί, άνοιξε πυρ κατά του λεωφορείου, πλησιάζοντάς το πεζός.

Το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Τελ Αβίβ προς τον οικισμό Αριέλ, δεν ήταν θωρακισμένο, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Τραυματίες

Η κρατική υπηρεσία MDA ανακοίνωσε ότι μετέφερε στο νοσοκομείο τρεις σοβαρά τραυματίες, έναν με μέτρια τραύματα και άλλους πέντε με ελαφρά τραύματα. Το Ιατρικό Κέντρο Ραμπίν στην Πέταχ Τίκβα επιβεβαίωσε αργότερα ότι ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Διασώστης της MDA, περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας: «Φτάσαμε στο σημείο με μεγάλες δυνάμεις και βρήκαμε τρεις τραυματίες να κείτονται κοντά στο λεωφορείο, έχοντας τις αισθήσεις τους, με τραύματα από σφαίρες».

Salfit | West Bank 🚨 Scenes from inside the bus targeted in a shooting attack near the “Ariel” settlement. pic.twitter.com/ekwE0Inyr7 — West Bank Observer (@wb_observer9) November 29, 2024

Επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού

Οι δυνάμεις των IDF ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον δράστη. Στρατιωτικές μονάδες έχουν στήσει οδοφράγματα και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή.

Ο δράστης, ο οποίος ήταν οπλισμένος με αυτόματο όπλο και φορούσε γιλέκο, εντοπίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και εξουδετερώθηκε στο σημείο της επίθεσης.

The toll has risen to nine settlers injured, including three in critical condition, in a shooting operation outside the colonial Israeli settlement of Ariel in the occupied West Bank. The executor of the operation was subsequently shot dead by Israeli occupation forces. pic.twitter.com/lDmtXwR3IZ — Quds News Network (@QudsNen) November 29, 2024



Πλάνα που επαληθεύθηκαν από το Al Jazeera δείχνουν έναν άνδρα να κείται νεκρός στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, ενώ γύρω του βρίσκονται ασθενοφόρα και στρατιώτες.

Salfit | West Bank 🚨 Hebrew sources: Two resistance fighters opened fire on a bus near the Ariel settlement intersection. Eight settlers were evacuated to “Belinson” hospital: 3 in serious condition, 1 moderately injured, and 4 lightly injured. One fighter was killed, while the… pic.twitter.com/2JtGAMDkCd — West Bank Observer (@wb_observer9) November 29, 2024



Αρχικά αναφέρθηκε ότι οι IDF αναζητούσαν και δεύτερο ύποπτο για συμμετοχή στην επίθεση. Ωστόσο, οι έρευνες απέκλεισαν την εμπλοκή δεύτερου δράστη.

בהמשך לדיווח הראשוני, מחבל פתח בירי לעבר אוטובוס ישראלי בצומת גיתי אבישר שבחטיבת אפרים, וגרם לנפגעים ולנזק. כוחות צה״ל נטרלו את המחבל בנקודה, מבצעים חסימות וסורקים כעת במרחב — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 29, 2024

Με πληροφορίες από: Haaretz, Al Jazeera, Jerusalem Post