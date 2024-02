Ισπανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από την φωτιά στην πολυκατοικία 14 ορόφων στην Βαλένθια

Τέσσερις άνθρωποι νεκροί, πέντε τραυματίες και 14 αγνοούμενοι, είναι ο τραγικός απολογισμός από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 14όροφο κτήριο κατοικιών στην Βαλένθια.

BREAKING: Entire multi-storey building on fire in Valencia, Spain pic.twitter.com/ZuDjHy2oWb

Άγνωστη παραμένει ακόμα η αιτία της πυρκαγιάς αν και η γρήγορη εξάπλωση της οφείλεται στο εύφλεκτο μονωτικό υλικό της πρόσοψης που πλέον δεν χρησιμοποιείται σε κανένα νεόδμητο κτήριο, κάτι που συνέβαινε κατά κόρον την δεκαετία του 2000. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι και σε άλλα κτήρια, εκεί όπου έχει χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο υλικό.

#BREAKING: Firefighters have saved father and daughter trapped on burning building balcony in Valencia, Spain.#Valencia #Campanar #Incendio #Fire pic.twitter.com/YmUMqJpWvF

— MH Chronicle (@MHNewsDaily) February 23, 2024