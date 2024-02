Ισπανία: Εκτός ελέγχου η μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών – Τουλάχιστον 13 τραυματίες – Δείτε LIVE

Εκτός ελέγχου εξακολουθεί να μαίνεται η πυρκαγιά σε 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια της Ισπανίας, περίπου τέσσερις ώρες μετά την εκδήλωση της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 18:30 ώρα Ελλάδος) στον 4ο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος και εξαπλώθηκε με απίστευτη ταχύτητα. «Σαν να ήταν από άχυρο» το κτίριο, είπε χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας στην ισπανική τηλεόραση. «Ο ισχυρός άνεμος ήταν ο κύριος παράγοντας που εξαπλώθηκε η φωτιά», είπε ο ιδιοκτήτης γειτονικού ανθοπωλείου.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, απεγκλωβίστηκαν αρκετοί ένοικοι. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση (TVE), τουλάχιστον 13 τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών – διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή ώστε να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών.

«Συγκλονισμένος» από την τρομακτική πυρκαγιά στη Βαλένθια, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) διαβεβαίωσε τις τοπικές αρχές ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξη της ισπανικής κυβέρνησης, ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους πληγέντες.

Στις αρχές Οκτωβρίου, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Μούρθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας.

Spain Breaking News Fire ravages residential high-rise in Spain’s Valencia Valencia: Spanish firefighters were battling a huge fire raging through a multistorey residential block in the eastern port city of Valencia on Thursday, the emergency services said.

Images showed… pic.twitter.com/oBEGw4kbeU — Abhay (@AstuteGaba) February 22, 2024

#Fire in #Campanar, #Valencia, #Spain #incendio FULL VIDEO: https://t.co/wARf0oTGsE Incendio en Valencia: arde un edificio en la Calle Maestro Rodrigo A massive fire has engulfed a 14-story building in Valencia’s El Campanar neighborhood in Spain since approximately 5:30 PM. pic.twitter.com/nXWE5pXWF5 — Tetova News (@TetovaNews1) February 22, 2024