Μεγάλη φωτιά στην Ισπανία: Πυροσβέστες πηδούν από τους ορόφους για να σωθούν – Τουλάχιστον 7 τραυματίες – Συγκλονιστικά ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολυκατοικία 14 ορόφων στη Βαλένθια της Ισπανίας, η οποία ξεκίνησε από τον τέταρτο όροφο.

Η πολυκατοικία βρίσκεται στην περιοχή Καμπανάρ, στην οδό Μαέστρο Ροντρίγο.

Δέκα πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο και η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά ζητά από τους κατοίκους να μην πλησιάζουν. Η αιτία της πυρκαγιάς που ξεκίνησε αργά το απόγευμα είναι άγνωστη και δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 5.35 μμ ( 6.30 ώρα Ελλάδας) και η ταχύτητα της εξάπλωσης της ήταν μεγάλη. Το κτίριο ήταν καινούργιας κατασκευής και η εξάπλωση έγινε από την πρόσοψη, αλλά και οι δυνατοί άνεμοι επίσης ήταν καθοριστικοί.

Σημειώνεται ότι σήμερα στη Βαλένθια η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλή ( περίπου 25 βαθμοί). Οι περισσότεροι ένοικοι εγκατέλειψαν το κτήριο αλλά ως αυτή την ώρα οι αρχές δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έμειναν και άλλοι μέσα στην πολυκατοικία.

Οι εικόνες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (TVE) δείχνουν πως η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στους περισσότερους ορόφους του κτιριακού συγκροτήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TVE, τουλάχιστον επτά τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών – διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

