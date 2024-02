Συναγερμός στην Ισπανία: Μεγάλη φωτιά σε 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια – Δείτε LIVE

Στις φλόγες έχει παραδοθεί 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια της Ισπανίας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Οι εικόνες που μεταδίδει η ισπανική τηλεόραση δείχνουν πως η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί στους περισσότερους ορόφους του συγκροτήματος, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Δείτε ζωντανά:

Emergency crews in Valencia, Spain, raise alert level, request military assistance in high-rise fire with people feared trapped in Campanar neighborhood https://t.co/l1lxhAwgZL — Factal News (@factal) February 22, 2024

#BREAKING #Spain Another footage from Valencia shows a building consumed by fire. pic.twitter.com/ZPiveKhdlc — Boris Risojević (@BorisRisojevic) February 22, 2024