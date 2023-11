Ισλανδία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πιθανής έκρηξης ηφαιστείου – Συναγερμός έπειτα από 1.400 σεισμούς μέσα σε 24 ώρες

Το σμήνος σεισμών που καταγράφεται στην περιοχή Γκρίνταβικ στην Ισλανδία οδήγησε τη χώρα να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πιθανής έκρηξης ηφαιστείου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Μετεωρολογίας της Ισλανδίας, δεδομένης της έντονης σεισμικής δραστηριότητας και των μετρήσεων στην περιοχή «υπάρχει πιθανότητα διείσδυσης μάγματος να έχει επεκταθεί κάτω από το Grindavík» και γι’ αυτό οι Αρχές αποφάσισαν την εκκένωση της πόλης, στην οποία μάλιστα βρίσκονται και τα γνωστά θερμά λουτρά Blue Lagoon.

Το δελτίο τονίζει επίσης πως «δεν πρόκειται για εκκένωση έκτακτης ανάγκης», όμως γίνεται έκκληση στους κατοίκους «να είναι προσεκτικοί».

🚨Civil defense decided to evacuate the city of #Grindavik , #Iceland . A volcanic eruption seems imminent. #volcano #Volcanology #earthquakes #Islanda #IcelandNews #Icelandearthquakes #Icelandearthquake pic.twitter.com/dHMdtbFJeR

Η σεισμική δραστηριότητα εντάθηκε μέσα σε λιγότερο από ένα 48ωρο, με εκατοντάδες σεισμούς στην συγκεκριμένη περιοχή μερικοί εκ των οποίων να είναι άνω των 3 Ρίχτερ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Τα εγγεγραμμένα δεδομένα είναι παρόμοια με αυτά του ηφαιστειακού φαινομένου του 2021 στο Fagradalsfjall. Γι’ αυτό τον λόγο, το Γραφείο Μετεωρολογίας της Ισλανδίας τονίζει στο σχετικό δελτίο πως «το πιο πιθανό σενάριο τώρα είναι ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες (αντί για ώρες) για να φτάσει το μάγμα στην επιφάνεια».

Η Ισλανδία είναι ένα ηφαιστειογενές νησί το οποίο δημιουργήθηκε στη μεσοωκεάνια ράχη του Ατλαντικού, και γι’ αυτό τον λόγο χαρακτηρίζεται από συχνούς σεισμούς και κατά καιρούς με ηφαιστειακή δραστηριότητα.

A drone captured stunning close-up shots of lava bubbling in the crater of a volcano that began erupting near #Iceland capital, Reykjavik.#ViralVideo #viral #Trending #X #icelandvolcano #IcelandNews #iceland pic.twitter.com/rSCUn0HAJY

— We Got It (@WeGotIt2k) November 11, 2023