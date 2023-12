Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες: Επιστρέφουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι – Καταγράφηκαν πάνω από 600 μετασεισμοί

Οι αρχές στις Φιλιππίνες επέτρεψαν στους κατοίκους να επιστρέψουν σήμερα στα σπίτια τους μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε το νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή τους, ενώ οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αναφέρουν ζημιές σε κάποιες υποδομές.

Ο σεισμός που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου έγινε αισθητός στις επαρχίες Σουριγκάο Ντελ Σουρ και Ανατολικού Νταβάο, με αποτέλεσμα οι αρχές να καλέσουν τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν ενώ εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι στη χώρα και στην Ιαπωνία. Το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,4 βαθμοί, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs).

Μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε τοίχος την ώρα που η ίδια και η οικογένειά της εγκατέλειπαν το σπίτι τους αναζητώντας ασφαλέστερο σημείο στην πόλη Ταγκούμ στην επαρχία Νταβάο ντελ Νόρτε, δήλωσε ο Μον Καμπονίλας, αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών.

«Η απειλή για τσουνάμι που σχετίζεται με τον σεισμό αυτό έχει πλέον παρέλθει για τις Φιλιππίνες», ανέφερε σε ανακοίνωση το Phivolcs, συμβουλεύοντας ωστόσο τους κατοίκους στις απειλούμενες κοινότητες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Στην παράκτια πόλη Καρασκάλ στο Σουριγκάο ντελ Σουρ, όλοι οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, δήλωσε ο Αντόνιο, αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών, στον ραδιοφωνικό σταθμό DWPM. «Είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση που χρειαστεί να γίνει και πάλι εκκένωση».

Πάνω από 600 μετασεισμοί καταγράφηκαν, με τον ισχυρότερο να είναι 6,5 βαθμών σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Οι αρχές κατέγραψαν μικρές ζημιές σε κατοικίες, ενώ η υπηρεσία αεροπορίας ανέφερε μικρές ρωγμές σε τοίχους σε κάποια περιφερειακά αεροδρόμια.

CCTV cameras on a electricity pole captured footage of open field intense tremors amidst strong 7.6 magnitude earthquake in Philippines🇵🇭 -High building can be seen shaking rapidly #EarthquakePH #earthquake #Philippines #TsunamiPH #Tsunami #LindolPH #Earthquakephilippine pic.twitter.com/TdcbS3GgtB — Troll Khan (@IKparody) December 3, 2023

Just seen these horrible scenes 🥹😞

Sending love and strength to the Philippines. Let's come together and support those affected by the earthquake.pic.twitter.com/H9h4EdBxTg#EarthquakePH #earthquake #Philippines — Ahsan Ali Butt (@AhsanAliButt0) December 2, 2023

⚠️ THIS INSANE FOOTAGE FROM THE EARTHQUAKE THAT JUST HIT THE PHILIPPINES MAKES IT FEEL LIKE THE END TIMES ARE HERE ⚠️ pic.twitter.com/fO4w1qqicm — Matt Wallace (@MattWallace888) December 2, 2023