Φιλιππίνες: Εικόνες καταστροφής από τον ισχυρό σεισμό – Η στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σημειώθηκε το Σάββατο (02/12), στο νησί Μιντανάο, στις Φιλιππίνες.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 32 χλμ. και σημειώθηκε στις 22.37 τοπική ώρα (16.37 ώρα Ελλάδας), σε απόσταση σχεδόν 21 χλμ. βορειοανατολικά της Χινατουάν, διευκρίνισε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Μετά τον τρομακτικό σεισμό, το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις παράκτιες περιοχές καθώς υπάρχει κίνδυνος την περιοχή να σαρώσει «καταστροφικό τσουνάμι».

«Αναμένεται καταστροφικό τσουνάμι με κύματα, των οποίων το ύψος αποτελεί απειλή για τις ζωές», δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Συνέστησε στους κατοίκους των επαρχιών Σουριγκάο ντελ Σουρ και Ανατολικού Νταβάο να «απομακρυνθούν αμέσως» από τις εστίες τους και να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό, στην ενδοχώρα ή προς εδάφη που είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα αλλά οι πρώτες εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του σεισμού κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου. Όπως φαίνεται και στα βίντεο και στις φωτογραφίες που ανήρτησαν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πλατφόρμα Χ ο σεισμός προκάλεσε πολλές υλικές ζημιές σε διάφορα κτίρια.

An earthquake with a magnitude of 7.6 occurred in the Philippines. A Tsunami warning was issued after the earthquake. Houses were destroyed in some cities. The country went into emergency #earthquakes #news #Philippines #Philippines #tsunami #earthquake #Philippinesearthquake pic.twitter.com/yQqSTCltx9 — DINESH SHARMA (@medineshsharma) December 2, 2023