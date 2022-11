Ιράν: Επιστρέφει στη φυλακή η ακτιβίστρια Νάιντ Ταγκάβι

Η γερμανοϊρανή αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νάιντ Ταγκάβι, στην οποία είχε επιτραπεί τον Ιούλιο να βγει από τη φυλακή του Ιράν, όπου κρατείτο επί σχεδόν δυο χρόνια προκειμένου να της προσφερθεί ιατρική θεραπεία, φυλακίστηκε εκ νέου, έκανε γνωστό την Κυριακή η κόρη της.

«Παρά το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η ιατρική θεραπεία της, όμως με το κεφάλι ψηλά, η μητέρα μου Νάιντ Ταγκάβι αναγκάστηκε να επιστρέψει στη φυλακή Εβίν (χθες) Κυριακή 13η Νοεμβρίου», ανέφερε η Μάριαμ Κλάρεν μέσω Twitter.

Despite not completing medical treatment but with her head held high, my mother Nahid Taghavi was forced to go back to Evin Prison on Sunday 13th November. #freenahid #mahsaamini pic.twitter.com/F90XbYJBZP

