Ιράν: Δασική πυρκαγιά πυροδότησε νάρκες γύρω από τη φυλακή Εβίν

Μια δασική φωτιά που προκλήθηκε λόγω του καύσωνα έφτασε μέχρι τη φυλακή Εβίν, στα βόρεια της Τεχεράνης, με αποτέλεσμα να εκραγούν νάρκες που είχαν τοποθετηθεί σε μια ζώνη ασφαλείας γύρω από το κτίριο, ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές του Ιράν.

Το πρακτορείο Mizan μετέδωσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και δεν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις της φυλακής. «Η φωτιά επεκτάθηκε σε μια προστατευόμενη περιοχή στους λόφους γύρω από τη φυλακή Εβίν και προκάλεσε την έκρηξη ορισμένων ναρκών», πρόσθεσε ο πρακτορείο, χωρίς να αναφέρει τυχόν θύματα ή να διευκρινίσει τον τύπο των ναρκών.

Στη φυλακή αυτή, που περιβάλλεται και από ηλεκτροφόρα συρματοπλέγματα, κρατούνται μεταξύ άλλων πολιτικοί κρατούμενοι, αλλοδαποί και Ιρανοί που έχουν και δεύτερη υπηκοότητα. Στις εγκαταστάσεις αυτές κρατούνται επίσης αντιφρονούντες που συνελήφθησαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας 22χρονης κουρδικής καταγωγής που είχε συλληφθεί πέρυσι από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της.

Τον περασμένο Οκτώβριο ξέσπασε πυρκαγιά σε μια πτέρυγα της φυλακής Εβίν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι.

Λόγω της αφόρητης ζέστης που επικρατεί στο Ιράν αυτήν την περίοδο η κυβέρνηση κήρυξε αργίες την Τετάρτη και την Πέμπτη. Πολλές πόλεις στο νότιο Ιράν βιώνουν ακραίες θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες. Στην Αχβάζ ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 51 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

🚨The lives of the prisoners in Evin prison are in danger

According to the ISNA report, the grasslands around Evin prison were set on fire

Some parts of the grasslands around Evin prison were on fire for a few moments from noon today and it has spread to the protected area of… pic.twitter.com/82ZJDWy35j

— ali_naseri (@alireigns1011) August 4, 2023