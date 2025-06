Ιράν: Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ήχοι ισχυρών εκρήξεων ακούστηκαν στο κέντρο και στον βόρειο τομέα της Τεχεράνης κατά την ένατη ημέρα της σύρραξης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Δεν είναι σαφές εάν οι εκρήξεις οφείλονται σε ισραηλινά πλήγματα ή σε πυρά των συστημάτων της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

🚨EXPLOSIONS ROCK TEHRAN AMID ONGOING CONFLICT

Reports indicate multiple explosions across Tehran, with air defenses active in areas like Hakimiyeh, Tehranpars, and near Mehrabad International Airport. Iranian state media suggests these may be linked to Israeli airstrikes…

