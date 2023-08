ΗΠΑ: Συνελήφθη γυναίκα που κακοποιούσε σεξουαλικά τον σκύλο της – Πώς το ανακάλυψε ο πρώην σύντροφός της

Μια γυναίκα από το Μίσιγκαν συνελήφθη επειδή κακοποιούσε σεξουαλικά τον σκύλο της. Τα όσα έκανε ανακάλυψε ο πρώην σύντροφός της, αφού είδε κάποια πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού, ενώ στην συνέχεια παρέδωσε το υλικό στην αστυνομία.

Σύμφωνα με το New York Post η Brittany McClure, 30 ετών, συνελήφθη για σοδομισμό και κακοποίηση ζώων.

Ο πρώην σύντροφος της γυναίκας βρήκε ένα βίντεο που την έδειχνε να κακοποιεί σεξουαλικά στον σκύλο τους, ενώ εξέταζε πλάνα από κάμερες παρακολούθησης που είχε τοποθετήσει στο σαλόνι του κοινόχρηστου σπιτιού τους στην πόλη Τέιλορ. Η αστυνομία είπε ότι ο άνδρας τους παρέδωσε το συγκλονιστικό βίντεο, διάρκειας έξι λεπτών.

«Σε εκείνο το βίντεο, δείχνει την κατηγορούμενη Brittany McClure ξαπλωμένη στο πάτωμα του σαλονιού σε ένα στρώμα με μια κουβέρτα. Ανοίγει την κουβέρτα και φωνάζει τον σκύλο», είπε ο Philip Collop, ερευνητής της αστυνομία του Τέιλορ στο δικαστήριο την Τετάρτη (9/8), σύμφωνα με το Fox 2. «Ακούγεται να λέει «καλό αγόρι». Ένας άλλος αστυνομικός του τμήματος του Τέιλορ είπε ότι δεν έχει δει ξανά κάτι τόσο συγκλονιστικό στις πάνω από δύο δεκαετίες καριέρα του.

Η McClure είπε στους αστυνομικούς ήταν η μόνη φορά που ασελγούσε στον σκύλο τους.

Ένας τοπικός σταθμός ανέφερε πως δόθηκε εντολή στην γυναίκα να μην έχει επαφές με ζώα και κρατείται, με την εγγύηση της να αγγίζει τα 100.000 δολάρια.

