ΗΠΑ: Σε θάνατο καταδικάστηκε ένας 50χρονος που επιτέθηκε σε συναγωγή και σκότωσε 11 πιστούς

Ομοσπονδιακό δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τον Ρόμπερτ Μπάουερς, για τη δολοφονία 11 πιστών μέσα στη συναγωγή «Δέντρο της Ζωής» του Πίτσμπουργκ, το 2018, μια από τις χειρότερες αντισημιτικές επιθέσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

Τον Ιούνιο οι ένορκοι έκριναν τον 50χρονο Μπάουερς ένοχο για δεκάδες εγκλήματα μίσους, στη δίκη που διεξήχθη στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Πίτσμπουργκ, στη Δυτική Πενσιλβάνια. Συνολικά ο Μπάουερς καταδικάστηκε για 63 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και 11 που αφορούσαν την παρεμπόδιση ελεύθερης άσκησης θρησκευτικών καθηκόντων που οδήγησε στον θάνατο των πιστών.

The gunman convicted of killing 11 people at the Tree of Life synagogue in Pittsburgh in 2018 was sentenced to death by a jury https://t.co/6w55mvxZri

— Reuters (@Reuters) August 2, 2023