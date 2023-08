ΗΠΑ: Ο Τραμπ στο δικαστήριο, ο Μπάιντεν στην παραλία

«Ήταν καθηλωτικό», είπε χθες Τρίτη ο Τζο Μπάιντεν, λίγο μετά την ανακοίνωση της ιστορικής δίωξης κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στην νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και όχι στην μοίρα του μεγάλου αντιπάλου του στις δικαστικές υποθέσεις που ο τελευταίος αντιμετωπίζει, τις οποίες ο ίδιος φροντίζει επιμελώς να μη σχολιάζει.

Ειδικότερα, ο 80χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος έβγαινε χθες από την προβολή της ταινίας «Oppenheimer», αφότου είχε δειπνήσει με τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν σε ένα εστιατόριο με θαλασσινά στο παραθαλάσσιο θέρετρο Ρέχομπουθ (στο Ντέλαγουερ), όπου παραθερίζει.

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν είναι αφιερωμένη στον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, τον Αμερικανό φυσικό που ήταν ο επικεφαλής του αμερικανικού σχεδίου κατασκευής ατομικής βόμβας.

Αν έπρεπε κανείς να αναζητήσει το ισοδύναμο μιας πυρηνικής έκρηξης στην αμερικανική πολιτική ζωή, αυτό ίσως να ήταν το κατηγορητήριο που ανακοινώθηκε χθες κατά του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου.

As Trump was being indicted on Tuesday evening, President Biden enjoyed a day at the beach.

Biden rode his bike, ate at a seafood restaurant, saw “Oppenheimer” and took a moonlit stroll on Rehoboth Beach near his vacation home—while studiously not commenting on the indictment. pic.twitter.com/iWoL6fXsBt

— The Epoch Times (@EpochTimes) August 2, 2023