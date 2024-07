ΗΠΑ: Φορτηγό πολυεθνικής «συνελήφθη» να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο… πεζοδρόμιο – Τι δήλωσε η εταιρεία – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο με την επικίνδυνη οδήγηση ενός υπαλλήλου της Amazon στις ΗΠΑ είδε το φως της δημοσιότητας.

Το οπτικό ντοκουμέντο έχει τραβηχτεί στην πολιτεία Τζόρτζια, με ένα φορτηγάκι της γνωστής εταιρείας να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο… πεζοδρόμιο, αντί για το οδόστρωμα.

Το βίντεο έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και… απορίες για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο οδηγός του φορτηγού.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

A Georgia Amazon worker is out of a job after they were caught on camera speeding down a Flowery Branch sidewalk. https://t.co/BxfIwwiLvb

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) July 24, 2024