ΗΠΑ: Βίντεο από το άψυχο σώμα του επίδοξου δολοφόνου του Τραμπ – Επιβεβαιώνεται ότι ο Κρουκς είχε αναγνωριστεί ως «ύποπτος»

Νέα πλάνα που συγκλονίζουν δείχνουν αστυνομικούς της τοπικής αστυνομίας και έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας να στέκονται πάνω από το πτώμα του επίδοξου δολοφόνου του Ντόναλντ Τραμπ, Τόμας Μάθιου Κρουκς, καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι ο 20χρονος είχε αναγνωριστεί ως «ύποπτος» πριν ανοίξει πυρ.

Το βίντεο από κάμερα σώματος (bodycam), που έδωσε στη δημοσιότητα ο γερουσιαστής της Αϊόβα Τσακ Γκράσλεϊ, δείχνει το άψυχο σώμα του Κρουκς σε μια λίμνη αίματος, στο σημείο απ’ όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους, τον Ντόναλντ Τραμπ και σκότωσε έναν πυροσβέστη, πατέρα δύο παιδιών.

Ένας άνδρας, ο οποίος φαίνεται να είναι πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, λέει σε έναν αξιωματικό της Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Μπίβερ ότι το πτώμα του Κρουκς φαίνεται να είναι το ύποπτο άτομο που τους είχε αναφερθεί προηγουμένως.

«Αυτός είναι λοιπόν ο τύπος», λέει ο πράκτορας. «Αυτός είναι», απαντά ο αξιωματικός της μονάδας έκτακτης ανάγκης της κομητείας Μπίβερ.

Ο αξιωματικός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης λέει επίσης ότι ένας ελεύθερος σκοπευτής της αστυνομίας τράβηξε φωτογραφίες του Κρουκς, μεταξύ άλλων και με ποδήλατο, σύμφωνα με το υλικό.

«Αυτός είναι ο ελεύθερος σκοπευτής που φαίνεται στην αρχική φωτογραφία και τον είδε να κατεβαίνει από το ποδήλατο και να αφήνει κάτω την τσάντα με τα βιβλία και στη συνέχεια τον έχασε από τα μάτια του», λέει ο αξιωματικός στον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια, οι δύο υπάλληλοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου εξετάζουν φωτογραφίες του ύποπτου σε ένα κινητό.

Ο Τόμας Μάθιου Κρουκς πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας.

Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν προηγουμένως στην New York Post ότι η Μυστική Υπηρεσία είχε προειδοποιηθεί για τον Κρουκς και μάλιστα τον χαρακτήρισε «απειλή» 10 λεπτά πριν από τη συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, αλλά επέτρεψε στον Τραμπ να ανέβει στη σκηνή.

Οι ομοσπονδιακοί είχαν επίσης προειδοποιηθεί ότι υπήρχε «ύποπτος χαρακτήρας» στον χώρο περισσότερο από μία ώρα πριν πέσουν οι πυροβολισμοί, σύμφωνα με τις πηγές, αλλά δεν αναφέρθηκε ότι είχε όπλο όταν βγήκε η προειδοποίηση, αναφέρουν.

Ο Ρεπουμπλικανός Τσακ Γκράσλεϊ κάλεσε τη Μυστική Υπηρεσία να δώσει περισσότερες πληροφορίες στο κοινό, καθώς η ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου αντιμετωπίζει σφοδρή κριτική για την αποτυχία της να παρέχει ασφάλεια στην προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ.

«Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ιδιαίτερα η Μυστική Υπηρεσία, απέτυχαν να είναι διαφανείς με τον αμερικανικό λαό», ανέφερε ο Γκράσλεϊ σε ανακοίνωσή του. «Αυτή η απόπειρα δολοφονίας είναι ένα θέμα ουσιαστικού δημόσιου ενδιαφέροντος και οι υποθέσεις του κοινού θα έπρεπε να είναι δημόσιες».

Ο Γκράσλεϊ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο την ίδια ημέρα που η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας, Κίμπερλι Τσιτλ, παραιτήθηκε μετά από πιέσεις βουλευτών.

Ο γερουσιαστής της Αϊόβα συμπεριέλαβε επίσης μια επιστολή που έγραψε στη Μυστική Υπηρεσία και στον υπουργό Εσωτερικών Αλεχάντρο Μαγιόρκας, απαιτώντας απαντήσεις σε εκκρεμή ερωτήματα σχετικά με την «καταστροφική αποτυχία» τους στις 13 Ιουλίου.

