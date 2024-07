Απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες είχαν απορρίψει επανειλημμένα αιτήματα για επιπλέον προστασία

Στον απόηχο της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Μυστικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες τους, ενώ οι θεωρίες για έναν δεύτερο επίδοξο δολοφόνο στη συγκέντρωση της 13ης Ιουλίου έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξιωματούχος της Μυστικής Υπηρεσίας ανέφερε στο NBC News ότι η υπηρεσία απέρριψε επανειλημμένα αιτήματα για πρόσθετο προσωπικό και πόρους ασφαλείας από πράκτορες που προστάτευαν τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν πραγματοποιηθεί η πολιτική συγκέντρωση του πρώην Προέδρου στην Πενσιλβάνια, στις 13 Ιουλίου, όπου έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του.

Τα αιτήματα αυτά, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν πλήρως λόγω των περιορισμών των πόρων της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Η Μυστική Υπηρεσία έχει μια τεράστια, δυναμική και περίπλοκη αποστολή. Καθημερινά εργαζόμαστε σε ένα δυναμικό περιβάλλον απειλών για να διασφαλίσουμε ότι οι προστατευόμενοι μας είναι ασφαλείς και προστατευμένοι σε πολλαπλές εκδηλώσεις, ταξίδια και άλλα απαιτητικά περιβάλλοντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας Anthony Guglielmi. «Εκτελούμε μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη στρατηγική για την εξισορρόπηση του προσωπικού, της τεχνολογίας και των εξειδικευμένων επιχειρησιακών αναγκών».

«Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου δεν παρέχονται συγκεκριμένες εξειδικευμένες μονάδες ή πόροι της Μυστικής Υπηρεσίας, η υπηρεσία προχώρησε σε τροποποιήσεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια του προστατευόμενου», πρόσθεσε. «Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση κρατικών ή τοπικών εταίρων για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ή τον προσδιορισμό με άλλο τρόπο εναλλακτικών λύσεων για τη μείωση της έκθεσης του προστατευόμενου στο κοινό».

Η Washington Post αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι επί δύο χρόνια πριν από την απόπειρα δολοφονίας, η Μυστική Υπηρεσία είχε απορρίψει αιτήματα για πρόσθετη ασφάλεια σε εκδηλώσεις του Τραμπ. Η Post ανέφερε ότι οι πράκτορες που είχαν αναλάβει τον Τραμπ είχαν ζητήσει μαγνητόμετρα και περισσότερους πράκτορες για ελέγχους ασφαλείας σε μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις, καθώς και πρόσθετους ελεύθερους σκοπευτές και ειδικές ομάδες για άλλες υπαίθριες εκδηλώσεις.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται καθώς η Μυστική Υπηρεσία αντιμετωπίζει έλλειμμα προσωπικού εδώ και μια δεκαετία, όπως ανέφερε το NBC News. Παρά τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού της Μυστικής Υπηρεσίας τα τελευταία χρόνια, η έλλειψη προσωπικού εξακολουθεί να υφίσταται. Ο αριθμός των ανώτερων αξιωματούχων που χρειάζονται προστασία έχει επίσης αυξηθεί, μαζί με τις πιθανές απειλές εναντίον τους.

Οι προσπάθειες πρόσληψης προσωπικού για τη Μυστική Υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στις 25 Μαϊου του 2020. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι του ιστορικού των υποψηφίων της Μυστικής Υπηρεσίας, που διαρκούν έως και ένα έτος, καθυστέρησαν περαιτέρω τις προσλήψεις. Επιπλέον, έμπειροι πράκτορες της υπηρεσίες επιλέγουν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα ασφάλειας καθώς οι αμοιβές είναι καλύτερες και οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο υψηλές.

Στον απόηχο της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από παραπλανητικό οπτικό υλικό και λογαριασμούς που ισχυρίζονταν ψευδώς ότι υπήρχε και δεύτερος ένοπλος στην κορυφή μιας υπερυψωμένης δεξαμενής νερού στο χώρο της συγκέντρωσης. Αυτός ο αβάσιμος ισχυρισμός κέρδισε γρήγορα έδαφος στο διαδίκτυο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις θεωρίες συνωμοσίας που συνοδεύουν το περιστατικό. Ο δράστης Τόμας Μάθιου Κρουκς, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας λίγο αφότου πυροβόλησε εναντίον του Τραμπ γύρω στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου και δεν υπάρχουν στοιχεία για δεύτερο δράστη.

