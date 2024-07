Απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ: «Ο επίδοξος φονιάς του είχε στο στόχαστρό του και την Κέιτ Μίντλετον» λέει το FBI

Ο επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ είχε βάλει αρχικά στο στόχαστρό του την Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, από την έρευνα των αμερικανικών αρχών προέκυψε πως o Τόμας Μάθιου Κρουκς είχε κάνει διαδικτυακή έρευνα για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, πριν τελικά προχωρήσει στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η έρευνα του FBI έδειξε ότι ο Κρουκς είχε «κατεβάσει» φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον στα δύο κινητά του τηλέφωνα και στον υπολογιστή του. Η… εμμονή του με την βασιλική οικογένεια αποκαλύφθηκε από τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ηλεκτρονικό υλικό που είχε στη διάθεσή του.

Χαρακτηριστικό είναι, πάντως, το γεγονός, ότι η Κέιτ Μίντλετον ήταν η μοναδική μη Αμερικανίδα πολίτης που εντοπίστηκε στο ιστορικό των αναζητήσεών του Κρουκς, που έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά. Ο 20χρονος εξέτασε κι άλλους στόχους υψηλού προφίλ, όπως ο Κρίστοφερ Ρέι, διευθυντής του FBI, και ο Mέρικ Γκάρλαντ, γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ.

