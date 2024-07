Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: «Στις 13 Ιουλίου θα είναι η πρεμιέρα μου» – Το ανατριχιαστικό μήνυμα του δράστη και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Μία ανατριχιαστική ανάρτηση στο διαδίκτυο έκανε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν σκαρφαλώσει σε μια στέγη και ανοίξει πυρ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Fox News.

Αξιωματούχοι της μυστικής υπηρεσίας και του FBI είπαν στους γερουσιαστές των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης όλων των μελών την Τετάρτη, 17 Ιουλίου, ότι ο 20χρονος δράστης έγραψε ένα απειλητικό μήνυμα στην πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών «Steam», μερικές ημέρες πριν από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, στις 13 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο Thomas Matthew Crooks φέρεται να έγραψε: «Στις 13 Ιουλίου θα είναι η πρεμιέρα μου, παρακολουθήστε καθώς εξελίσσεται».

Το «Steam» είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα όπου δεκάδες εκατομμύρια παίκτες αγοράζουν παιχνίδια και επικοινωνούν μεταξύ τους. Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί στις ηλεκτρονικές συσκευές του Crooks, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων και του φορητού υπολογιστή του.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τον φορητό υπολογιστή του, βρήκαν μερικές αναζητήσεις τον Ιούλιο: Τραμπ, Μπάιντεν, πότε είναι η συνέλευση του DNC και η συγκέντρωση του Τραμπ στις 13 Ιουλίου, είπαν ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας των ΗΠΑ στους γερουσιαστές, την Τετάρτη.

Οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία στον φορητό υπολογιστή του, που να καταδεικνύουν μία συγκεκριμένη ιδεολογία του δράστη, κάτι που το FBI πιστεύει ότι είναι αξιοσημείωτο, και κανείς σε συνεντεύξεις δεν ανέφερε ότι ο Crooks συζητούσε για πολιτική, σύμφωνα με γερουσιαστές που μίλησαν με το Fox News μετά την συνάντηση.

BREAKING:

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024