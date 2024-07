Σοκ στις ΗΠΑ: Εν ψυχρώ δολοφονία Αφροαμερικανής από αστυνομικό μέσα στο σπίτι της για μια… κατσαρόλα – ΒΙΝΤΕΟ

Αυτή τη φορά θύμα ήταν μια 36χρονη γυναίκα που έπασχε από σχιζοφρένεια και πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Δύο αστυνομικοί βρέθηκαν στο σπίτι της, όταν η ίδια τους κάλεσε θεωρώντας ότι κάποιος προσπαθούσε να εισβάλει στην κατοικία της.

Στο βίντεο αρχικά φαίνεται η 36χρονη να μιλάει με τους αστυνομικούς, οι οποίοι τη διαβεβαιώνουν ότι έχουν ελέγξει περιμετρικά τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού και δεν έχουν δει κάτι ύποπτο.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί της ζητάνε να μπούνε στο σπίτι, προκειμένου να τους δείξει κάποια έγγραφα ταυτοποίησής της.

Κάποια στιγμή, ο ένας αστυνομικός προσέχει μια κατσαρόλα με νερό που βράζει στο μάτι της κουζίνας και της ζητάει να την απομακρυνεί. Το θύμα λέει στον αστυνομικό ότι θα του το πετάξει στο πρόσωπο και εκεί αρχίζει η ένταση.

Το όργανο της τάξης της ζητά επίμονα να αφήσει την κατσαρόλα, λέγοντάς της ότι θα την πυροβολήσει στο πρόσωπο και την ίδια στιγμή τραβάει το όπλο του.

Η 36χρονη ακούγεται να ζητά «συγγνώμη» από τον αστυνομικό πεσμένη στα γόνατα και πριν προλάβει να αφήσει την κατσαρόλα δέχεται από κοντινή απόσταση τρεις πυροβολισμούς στο πρόσωπο.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε κρατείται χωρίς εγγύηση μέχρι να γίνει η δίκη του, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

📹 A white police officer shot and killed a black woman who had called for help because she believed there was an intruder at her house, bodycam footage has shown

Read more here: https://t.co/I998R8EDwU pic.twitter.com/GoSbQVojuJ

— The Telegraph (@Telegraph) July 23, 2024