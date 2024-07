ΗΠΑ: Καρέ – καρέ η εν ψυχρώ δολοφονία Αφροαμερικανού μέρα μεσημέρι στο Σικάγο – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκαλεί το βίντεο από την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός 30χρονου Αφροαμερικανού μέρα μεσημέρι στο Σικάγο των ΗΠΑ.

Στο σχετικό βίντεο, ο Μάρκους Ράνσον φαίνεται να κάθεται μέσα στο παρκαρισμένο αμάξι του σε θέση στάθμευσης με το παράθυρό του οδηγού κατεβασμένο.

Αρχικά, δείχνει ότι μιλάει με έναν κουκουλοφόρο, με άσπρο φούτερ όπως βλέπουμε, ο οποίος όσο του μιλάει πλησιάζει περισσότερο τον αμάξι του Ράνσον. Στο δεξί του χέρι κρατάει όπλο, το οποίο όμως το έχει κατεβασμένο, προφανώς για να μην αντιληφθεί το θύμα ότι ο κουκουλοφόρος οπλοφορεί.

Ο άγνωστος με το λευκό φούτερ πλησιάζει πολύ κοντά στο αμάξι και ξαφνικά ανοίγει πυρ κατά του άτυχου άνδρα. Παράλληλα, στο βίντεο φαίνεται και ένας ακόμα δράστης, με μαύρο φούτερ, να αδειάζει κι αυτός στη συνέχεια το όπλο του πάνω στο Ράνσον.

Στη συνέχεια, οι δυο δράστες φεύγουν τρέχοντας από τον τόπο του εγκλήματος.

Chicago man sitting in his car in broad daylight meets horrific fate that was caught on camera | Daily Mail Online https://t.co/6fvZfhjBb6

— Melanie (@MellieMAGA) July 18, 2024