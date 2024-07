ΗΠΑ: «Βόμβα» από τον διευθυντή του FBI – Αμφιβάλλει ότι ο Τραμπ χτυπήθηκε από σφαίρα

Νέα τροπή φαίνεται ότι παίρνει η υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο διευθυντής του FBI αμφισβήτησε το κατά πόσον ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ χτυπήθηκε από σφαίρα στην πολιτική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια.

Ο διευθυντής του FBI, Christopher Wray ενημέρωνε το Κογκρέσο για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ την Τετάρτη, κάνοντας μία δήλωση-σοκ.

«Όσον αφορά στον πρώην Πρόεδρο Τραμπ, υπάρχει κάποιο ερώτημα σχετικά με το αν πρόκειται για σφαίρα ή θραύσμα που χτύπησε το αυτί του», δήλωσε ο Wray. «Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν η σφαίρα αυτή, εκτός από το ότι προκάλεσε το γδάρσιμο, θα μπορούσε να είχε προσγειωθεί κάπου αλλού» πρόσθεσε.

Ο Wray αναφέρθηκε και στις ελλείψεις ασφαλείας που επέτρεψαν στον ένοπλο Τόμας Μάθιου Κρουκς να ανοίξει πυρ. Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος σκότωσε τον 50χρονο πυροσβέστη Corey Comperatore, και τραυμάτισε άλλους δύο ανθρώπους όταν άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της πολιτικής συγκέντρωσης του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια.

FBI Director Christopher Wray: “With respect to former president Trump, there’s some question about whether or not it’s a bullet or shrapnel that hit his ear.”

pic.twitter.com/ql5vacuF0R

— Morgan J. Freeman (@mjfree) July 25, 2024