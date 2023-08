ΗΠΑ: Το σχόλιο του Μπάιντεν για τη φωτογραφία σύλληψης του Τραμπ – «Ωραίος τύπος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται “ωραίος τύπος”, στη φωτογραφία που τράβηξε ο προκάτοχός του, ο οποίος παρέμεινε για λίγο σε φυλακή της Τζόρτζια με την κατηγορία της συνωμοσίας για την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Ένας αγέλαστος Τραμπ απαθανατίστηκε να κοιτάζει την κάμερα στη φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε αργά την Πέμπτη.

«Το είδα στην τηλεόραση. Ωραίος τύπος», είπε χαμογελώντας ο πρόεδρος των ΗΠΑ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την φωτογραφία σύλληψης (mug shot) του Τραμπ που έχει γίνει viral.

Joe Biden was BOOED while being asked about Trump’s mugshot!!!pic.twitter.com/Uf2y4SeGT8

— Graham Allen (@GrahamAllen_1) August 25, 2023