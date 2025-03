ΗΠΑ: Δημοκρατικοί εμφανίστηκαν σε βίντεο σαν χαρακτήρες βιντεοπαιχνιδιού και προκάλεσαν χαμό στα social media – «Προσπαθούν να αυτοκαταστραφούν»

Αποδέκτες του χλευασμού των Ρεπουμπλικανών έγιναν οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ, με αφορμή το viral βίντεο που ανήρτησε μια influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο συμμετείχαν γυναίκες βουλευτές του δημοκρατικού κόμματος.

Στο βίντεο «διάλεξε τον μαχητή σου» της Jessica Woo, η οποία προσκλήθηκε στην Ουάσινγκτον για να είναι παρούσα στην ομιλία του προέδρου Τραμπ στο Κογκρέσο, εμφανίστηκαν οι Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, Τζάσμιν Κρόκετ, Λόρεν Άντεργουντ, Κάθριν Κλάρκ, Τζούντι Τσου και Σούζι Λι.

Οι έξι γυναίκες βουλευτές εμφανίζονται να χοροπηδούν πάνω-κάτω σε θέση μάχης, σαν να είναι χαρακτήρες βιντεοπαιχνιδιών τύπου Mortal Kombat, μαζί με χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις διακρίσεις, τις ιδιότητές και τα μειονεκτήματά τους.

La tiktoker Sulhee Jessica Woo, che aveva sostenuto Kamala Harris e il vice Waltz in campagna elettorale, lancia un video con le deputate democratiche in modalità choose your fighter stile videogame per salvare la democrazia da Trump.



Η αντίδραση των Ρεπουμπλικανών και των συντηρητικών ήταν άμεση, ενώ «θέση» πήρε το βράδυ της Πέμπτης και ο Λευκός Οίκος, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ.

«Η Αμερική επέλεξε τους μαχητές της τον περασμένο Νοέμβριο», γράφει η λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, στο οποίο απεικονίζονταν ο Τραμπ, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ.



Το βίντεο χλευάστηκε ευρέως από τους συντηρητικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Δημοκρατικοί δεν είναι κριντζ – Επίπεδο: Αδύνατον», έγραψε ο λογαριασμός «ταχείας αντίδρασης του Λευκού Οίκου», που είναι προσκείμενος στον Τραμπ και τους υποστηρικτές του MAGA αφηγήματος.



«Είναι σαν το κόμμα να προσπαθεί να αυτοκαταστραφεί», έγραψε στο Χ ένας συνεργάτης του Fox News.

It’s as if the party is trying to implode itself… https://t.co/TW8Bbrwp2l



«Υπάρχουν απλώς κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν κανέναν στη ζωή τους για να τους πει να σταματήσουν», ανέβασε ο συντηρητικός σχολιαστής Ράιαν Τζέιμς Γκιρντάσκι στο X.

There are just some people who don’t have anyone in their lives willing to tell them to stop. https://t.co/yU5vOW5Ye2



«Θεέ μου, ποιος συμβουλεύει τους Δημοκρατικούς», έγραψε στο X ο πρώην ανώτερος σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Τιμ Μέρτο.

My God, who is advising the Democrats?



«Όποιος έχει αμφιβολία ότι το GOP [Ρεπουμπλικανικό Κόμμα] μπορεί να κρατήσει την Βουλή το 2026, θα πρέπει να είναι ήσυχος», έγραψε στο X η στρατηγικός σύμβουλος επικοινωνίας Έρικα Νάιτ.

Anyone that has any doubt that the GOP can keep the house in 2026 should rest assured.

But at least they like American flags again. https://t.co/acjVDXUp4f

— Erica Knight (@_EricaKnight) March 6, 2025