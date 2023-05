ΗΠΑ: Αναστάτωση προκάλεσε ψεύτικη φωτογραφία «έκρηξης» κοντά στο Πεντάγωνο

Μια ψεύτικη φωτογραφία που απεικονίζει «έκρηξη» κοντά στο κτίριο του Πενταγώνου έγινε viral στο Twitter, προκαλώντας αναστάτωση στη Wall Street κι επαναφέροντας στο προσκήνιο το θέμα των κινδύνων που ελλοχεύουν από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η επίμαχη φωτογραφία που φέρεται να δημιουργήθηκε μέσω μιας τέτοιας εφαρμογής υποχρέωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να αντιδράσει. «Επιβεβαιώνουμε ότι πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες και ότι το Πεντάγωνο δεν δέχθηκε επίθεση σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Άρλινγκτον έσπευσε επίσης να ξεκαθαρίσει μέσω Twitter ότι δεν σημειώθηκε έκρηξη ή κάποιο άλλο περιστατικό ούτε στο Πεντάγωνο ούτε στη γύρω περιοχή.

Meanwhile, Russian Z-channels, for the lack of a better idea, are spreading this AI-generated image as BREAKING NEWS EXPLOSIONS AT THE PENTAGON RIGHT NOW.

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Ful6iwuVJo

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 22, 2023