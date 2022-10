Ίλον Μασκ: Νέες δηλώσεις για την χρηματοδότηση των δορυφόρων της Starlink

Νέες δηλώσεις του Ίλον Μασκ για το θέμα της χρηματοδότησης των δορυφόρων της Starlink και της προσφοράς χρήσης τους στην Ουκρανία. Χθες, Τρίτη 18 Οκτωβρίου, ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι η προσφορά υπηρεσιών από το δίκτυο δορυφόρων Starlink της SpaceX δεν λαμβάνει κάποια χρηματοδότηση από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανάρτηση αυτή έγινε μία ημέρα έπειτα από αναφορές ότι το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο καταβολής πληρωμής για τις υπηρεσίες του δορυφορικού δικτύου Starlink στην δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο Ουκρανία.

Η SpaceX έχει απώλεια εσόδων περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων (20,29 εκατομμυρίων ευρώ) τον μήνα από την προσφορά υπηρεσιών, αλλά και τα οικονομικά κόστη που σχετίζονται με μέτρα ασφάλειας για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων. “Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε (αναστεναγμός)”, έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

“Δεν υπάρχουν χρήματα από το υπουργείο Άμυνας, αλλά αρκετές άλλες χώρες, οργανισμοί, αλλά και ιδιώτες πληρώνουν για τη συνέχιση της προσφοράς των υπηρεσιών από 11.000 ως 25.000 τερματικά”, όπως ανέφερε σχετικά ο Μασκ.

Ok, we will add a donate option to Starlink

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022