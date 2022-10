Νέες προειδοποιήσεις από την Ρωσία – «Η μάχη στη Χερσώνα θα αρχίσει σύντομα»

Ο Kirill Stremousov, ο αναπληρωτής διοικητής στη Χερσώνα, ο οποίος έχει επιλεγεί από τη Ρωσία, δήλωσε σε μήνυμα Telegram που δημοσιεύτηκε αργά την Τρίτη ότι «Στο εγγύς μέλλον, η μάχη για στη Χερσώνα θα αρχίσει».

«Συνιστάται στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει την περιοχή λόγω των επερχόμενων σκληρών εχθροπραξιών, εάν είναι δυνατόν, ώστε να μην εκτεθεί σε περιττό κίνδυνο», πρόσθεσε ο Stremousov.

“The battle for #Kherson will begin in the very near future,” said collaborator Stremousov.

He also called for the evacuation of all residents to the other side of the Dnipro river.

The collaborator recorded his last video from the occupied city. pic.twitter.com/vFTDfHhfrB

— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2022