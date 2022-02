Εισβολή στην Ουκρανία: Η στιγμή που ηχούν οι σειρήνες στο Κίεβο – Οι πολίτες τρέχουν στα καταφύγια

Γύρω στις 3.30 το μεσημέρι ήχησαν ξανά σειρήνες στο Κίεβο με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να είναι σε εξέλιξη. Οι σειρήνες ηχούν από το ξημέρωμα καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο καθώς αναμένονται αεροπορικές επιδρομές. Από το πρωί οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσεις 200 επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία.

Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διείσδυσαν στην περιοχή του Κιέβου από τη Λευκορωσία για να πραγματοποιήσουν επίθεση με πυραύλους Grad σε στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική μεθοριακή φρουρά.

Χωρίς να διευκρινίσει τη φύση αυτής της χερσαίας διείσδυσης στην περιοχή του Κιέβου, η συνοριακή φρουρά πρόσθεσε ότι αυτή έγινε από το σημείο ελέγχου της Βίλτσα, το οποίο βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Photos from Kyiv: Ukrainians are fleeing the nation’s capital after Russia launched a wide-ranging attack Thursday, hitting cities and bases with airstrikes or shelling. https://t.co/JvrYXbxAKk pic.twitter.com/TCniknv2oL

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε την παρουσία αρκετών ελικοπτέρων, χωρίς να αναγνωρίσει την ταυτότητά τους, να πετούν ομαδικά σε χαμηλό ύψος στα προάστια του Κιέβου.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αυτή η ομαδική πτήση είχε ξεκινήσει από τη γειτονική Λευκορωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας, χώρας συμμάχου της Ρωσίας, είχε ανακοινώσει το κλείσιμο από τις 11:00 ώρα Ελλάδος του λευκορωσικού εναέριου χώρου πάνω από τα σύνορα με την Ουκρανία, στο νότιο τμήμα της Λευκορωσίας, σημειώνοντας ότι προβαίνει στην κίνηση αυτή για να “εγγυηθεί την ασφάλεια της χρήσης του εναέριου χώρου” της.

Το πρωί ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην Ουκρανία από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο.

Πολίτες του Κιέβου εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και κινούνται δυτικά στα σύνορα με την Πολωνία και όπου υπάρχουν δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Επίσης, ουρές σχηματίστηκαν στα ATM ενώ άλλοι έτρεχαν στα καταφύγια.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν παράλληλα ότι ρωσικά ελικόπτερα επιτέθηκαν στο Γκοστόμελ, ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τρία από αυτά, ενώ δημοσιογράφος του Reuters μετέδωσε ότι πολλές εκρήξεις ακούγονταν από το Κίεβο και ότι φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα μέρος των κέντρων της στρατιωτικής της διοίκησης έχουν χτυπηθεί από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα μετά την στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε η Μόσχα κατά της γειτονικής της χώρας.

Ωστόσο το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού δεν έχει υποστεί ζημιές και ο καπνός δείχνει να υψώνεται από μεγάλη φωτιά δίπλα στο κτίριο αυτό όπου ένστολοι πετούσαν σακούλες, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Reuters.

Train station in Odessa, #Ukraine right now. Along with people hiding in the underground and bomb shelters in Kyiv, these scenes bring Europe back to WW2. pic.twitter.com/54MuofyChS

— Pratik Rathod (@PratikR36378536) February 24, 2022