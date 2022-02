Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυτοί είναι οι στόχοι της Ρωσίας – Φίλης και Καλεντερίδης αναλύουν στον Realfm 97,8

Ο Κωνσταντίνος Φίλης και ο Σάββας Καλεντερίδης αναλύουν στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο Κωσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων δήλωσε ότι “πολλά από αυτά που ακούγονται πρέπει να τα διασταυρώσουμε, γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος προπαγάνδας που μαίνεται εδώ και καιρό. Η Ρωσία έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να απορρυθμίσει και να βγάλει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε σύστημα αμυντικού χαρακτήρα, αεράμυνας, επιτελείων και κέντρων συντονισμού και ελέγχου της Ουκρανίας. Αυτό μπορεί να το επιχειρεί στο σύνολο της χώρας, αλλά ως προς το κομμάτι των επιχειρήσεων των ρωσικών δυνάμεων η εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει λογική η Ρωσία να ξεφύγει από τις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας”.

“Κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν θα στοχεύσει μόνο στα σημεία που βρίσκονται οι αυτονομιστές, αλλά διευρύνει γεωγραφικά, όπως έκανε και με την αναγνώριση του Λουγκάνσκ και του Ντονέσκ, την περιοχή κατά περίπου 40%, συμπεριλαμβάνοντας και την Μαριούπολη. Η Μαριούπολη είναι σημαντική, για εμάς επειδή υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο, αλλά για την Ουκρανία και την Ρωσία είναι σημαντική για ένα επιπρόσθετο στοιχείο, ότι σε περίπτωση που οι ρωσικές δυνάμεις θέσουν υπό τον έλεγχό τους και την Μαριούπολη, αποκόπτεται η Ουκρανία από την πρόσβαση στη θάλασσα, την Αζοφική” πρόσθεσε.

An apartment complex in Is devastated by bombardment, south of Kharkiv. Untold number of casualties. pic.twitter.com/jdx4CQdGeK

— Justin Yau (@PDocumentarians) February 24, 2022