Ιαπωνία: Βίντεο-σοκ από στιγμή της σύγκρουσης του επιβατικού αεροπλάνου με το αεροσκάφος της ακτοφυλακής

Σοκ προκαλούν τα βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης του επιβατικού αεροπλάνου με αεροσκάφος της ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο του Τόκιο, στην Ιαπωνία. Το αεροπλάνο με τους 379 επιβαίνοντες καταστράφηκε ολοσχερώς κατά την προσγείωσή του.

Κάμερα ασφαλείας στο αεροδρόμιο Haneda απαθανάτισε την στιγμή της προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφους της Japan Airlines και την έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτό. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η φλεγόμενη πορεία της πτήσης 516 στον διάδρομο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η έκρηξη οφείλεται στην σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα εκ των οποίων τα πέντε αγνοούνται.

Όπως μεταδίδουν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς.

A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport

BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport pic.twitter.com/ANheXFC2Ny

This is only possible with Japanese discipline.

“#Japan Airlines says all 379 people on board – passengers and crew – were evacuated.”

Praying for the unaccounted crew of the Coast Guard aircraft. pic.twitter.com/TtsxR3Fxfy

