Ιαπωνία: Σώοι οι επιβάτες του αεροπλάνου που τυλίχθηκε στις φλόγες, 5 αγνοούμενοι από το αεροσκάφος με το οποίο συγκρούστηκε – Τρομακτικά βίντεο

Τρόμο προκαλούν τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την στιγμή που το αεροπλάνο Α350 τυλίγεται στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Τόκιο, του Χανέντα, κατά την προσγείωσή του. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να απομακρυνθούν και είναι ασφαλείς.

Το NHK, επικαλούμενο τις αρχές, ανέφερε ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής κατά την προσγείωσή του, από το οποίο αγνοούνται 5 μέλη του πληρώματος, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ο πιλότος είναι ζωντανός.

Το μικρό αεροσκάφος που ενεπλάκη στο τρομακτικό συμβάν επιχειρούσε στις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης έκλεισαν προσωρινά.

Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση ΝΗΚ δείχνουν το αεροσκάφος να έχει τυλιχτεί στις φλόγες ενώ είναι καθηλωμένο στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου και επιβάτες του να απομακρύνονται από αυτό χρησιμοποιώντας την φουσκωτή τσουλήθρα εγκατάλειψης αεροσκάφους. Επίσης πυροσβέστες φαίνονται να βρίσκονται επί τόπου και να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το NHK TV μετέδωσε ότι το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση 516 JAL που είχε πετάξει από το αεροδρόμιο New Chitose στην Ιαπωνία με προορισμό το αεροδρόμιο Haneda, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ιαπωνίας.

Watch live: Emergency crews are responding to a plane fire on the runway at Haneda airport in Tokyo https://t.co/4zG43oYviv https://t.co/I4gKehcynz

A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport

There are unconfirmed reports that the Japan Airlines plane that caught fire while landing at Tokyo Airport hit a Japanese Coast Guard aircraft.

It certainly looks like it hit something at ~32 seconds in the video. https://t.co/iD5qpTt6lT

— Tarric Brooker aka Avid Commentator 🇦🇺 (@AvidCommentator) January 2, 2024