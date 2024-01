Ιαπωνία: Στις φλόγες αεροπλάνο με 367 επιβάτες στο αεροδρόμιο του Τόκιο – ΒΙΝΤΕΟ

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αεροπλάνο κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Τόκιο με 367 επιβάτες το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα).

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος της Japan Airlines έπιασε φωτιά μετά την προσγείωσή του στον διάδρομο.

BREAKING: Japan airlines plane now completely engulfed in flames at Tokyo Airport. All passengers reportedly survived in the accident pic.twitter.com/wXCaYcs7Ca

All passengers who were on board the flight have been evacuated, Japan Airlines has said

Watch live: A Japan Airlines flight has caught fire on the runway of Tokyo’s Haneda airport

Βίντεο από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει μια μεγάλη έκρηξη πυρκαγιάς που ξέσπασε από την πλευρά ενός αεροπλάνου της Japan Airlines καθώς αυτό τροχοδρομούσε σε διάδρομο προσγείωσης. Στη συνέχεια, η περιοχή γύρω από την πτέρυγα πήρε φωτιά.

Το NHK, επικαλούμενο τις αρχές, ανέφερε ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής μετά την προσγείωσή του στη Haneda.

Παράλληλα, μετέδωσε ότι το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση 516 JAL που είχε πετάξει από το αεροδρόμιο Shin Chitose στην Ιαπωνία με προορισμό το αεροδρόμιο Haneda, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ιαπωνίας.

A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport

#BREAKING : First images coming out of Japan airport showing flames pouring out of the Japan Airlines aircraft. @6newsau https://t.co/IGe6xdfSfs pic.twitter.com/d6moibjnOo

A Japan Airlines Airbus A350 with 367 people on board has collided with a Japanese coast guard plane while landing at Tokyo-Haneda Airport. The aircraft is on fire with rescue operations underway. pic.twitter.com/gzaqg2guqK

There are unconfirmed reports that the Japan Airlines plane that caught fire while landing at Tokyo Airport hit a Japanese Coast Guard aircraft.

It certainly looks like it hit something at ~32 seconds in the video. https://t.co/iD5qpTt6lT

