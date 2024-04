Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 2-2: Νέα γκέλα για τους Κόκκινους και και «αντίο» πρωτάθλημα

Για τέταρτη φορά στα τελευταία πέντε ματς η Λίβερπουλ αδυνατεί να πάρει το «τρίποντο» της νίκης στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο, σε αναμέτρηση για την 35η αγωνιστική της Premier League, και τέθηκε ουσιαστικά νοκ-άουτ από τη μάχη του τίτλου.

Το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχοι λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου (43΄) με τον Μπόουεν. Η Λίβερπουλ ξεκίνησε ιδανικά το δεύτερο ημίχρονο, αφού κατάφερε να ισοφαρίσει μόλις στο 48΄ με τον Ρόμπερτσον, ενώ στο 65΄ πραγματοποίησε την ανατροπή μετά από αυτογκόλ του Σούτσεκ. Το τελικό 2-2 διαμόρφωσε ο Μιχαϊλ Αντόνιο στο 77΄.

