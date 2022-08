Η Μαρία Ζαχάροβα κάνει αμέριμνη… διακοπές – “Ερωτεύτηκα κι αυτό είναι σοβαρό”

Την ώρα που ο πόλεμος που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία μαίνεται, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα κάνει αμέριμνη τις καλοκαιρινές της διακοπές.

“Η προσωρινή μου ηρεμία συνδέεται με ολιγοήμερες διακοπές, τις οποίες ξαφνικά, χωρίς να προγραμματίσω τίποτα εκ των προτέρων, πέρασα στην… Aνάπα! Συνειδητοποίησα ότι δεν είχα πάει ποτέ εκεί», δηλώνει η Ρωσίδα αξιωματούχος στο λογαριασμό της στο Telegram, αναρτώντας πολλές φωτογραφίες.

«Είναι φανταστικά! Θάλασσα, ήλιος, πεύκα και άρκευθοι, δελφίνια και κορμοράνοι, καρπούζια και σταφύλια, άμμος και βράχοι. Είναι πολύ βολικά εδώ για να χαλαρώσετε στις παραλίες και να εξερευνήσετε τα αξιοθέατα της περιοχής», προσθέτει.

«Θα επιστρέψω, χωρίς αμφιβολία. Ερωτεύτηκα και αυτό είναι σοβαρό», καταλήγει η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η ίδια πριν από έναν περίπου μήνα είχε αναρτήσει ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν να τρώει φράουλες σε ένα πράσινο κήπο, παίρνοντας χαριτωμένες πόζες που άφηναν υπονοούμενα.

