Γερμανία: Οι νικητές και οι χαμένοι του ντιμπέιτ για την Καγκελαρία – Το παιχνίδι που έπαιξαν οι τέσσερις υποψήφιοι

Με κεντρικά θέματα την μετανάστευση, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την οικονομία πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ η τηλεοπτική αντιπαράθεση των τεσσάρων υποψηφίων για την καγκελαρία στη Γερμανία, Όλαφ Σολτς (SPD), Φρίντριχ Μερτς (CDU/CSU), Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και Αλίς Βάιντελ (AfD).

Η πρώτη δημοσκόπηση αναδεικνύει καθαρό νικητή τον κ. Μερτς, ενώ τα γερμανικά ΜΜΕ αναφέρονται αφενός στα θέματα που δεν τέθηκαν και αφετέρου στις «αλήθειες και τα ψέματα» κάθε υποψηφίου.

Το σχήμα με τους τέσσερις υποψηφίους για την καγκελαρία είναι ούτως ή άλλως καινούργιο για την Γερμανία και για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε τηλεμαχία μεταξύ τεσσάρων κορυφαίων υποψηφίων.

Σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση, από το Ινστιτούτο Forsa για λογαριασμό των διοργανωτών της συζήτησης RTL και n-tv, το 32% εκτιμά ότι τις εντυπώσεις κέρδισε ο Φρίντριχ Μερτς και το 25% ο Όλαφ Σολτς.

Η BILD σχολιάζει ότι «για τον Όλαφ Σολτς και τον Ρόμπερτ Χάμπεκ είναι προφανές ότι οι εκλογές έχουν τελειώσει και ο Φρίντριχ Μερτς σύντομα θα κυβερνήσει τη χώρα», για αυτό και οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν στην υποψήφια της AfD Αλίς Βάιντελ.

🚨 GERMANY’S CHANCELLOR DEBATE: 3 MEN vs. 1 WOMAN—MAINSTREAM PARTIES GANG UP ON AfD’s ALICE WEIDEL! 💥

💥 AfD is clearly over the target, and the political elites are in full meltdown mode. 🚨

In a heated four-way debate ahead of Germany’s federal elections, it was three men… pic.twitter.com/gSW4k4ZdWi

— TheWakeninq2 (@wakeninq2) February 17, 2025