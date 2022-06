Γερμανία: Εκτροχιασμός τρένου με έναν νεκρό – Πολλοί τραυματίες

Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός του εκτροχιασμού τρένου στη νότια Γερμανία, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Bild.

Το τρένο εκτροχιάσθηκε βόρεια του χειμερινού θερέτρου Γκάρμις-Παρτενκίρχεν στην Βαυαρία και πολλά βαγόνια έχουν ανατραπεί.

Στην επιχείρηση διάσωσης έσπευσαν τρία ελικόπτερα διάσωσης από το Τιρόλο (Αυστρία). Το πώς συνέβη το ατύχημα είναι ακόμα ασαφές.

Η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Garmisch-Partenkirchen και Oberau είναι επί του παρόντος κλειστή.

Streckensperrung zwischen #Garmisch-Partenkirchen und #Oberau. Züge aus Richtung #München Hbf wenden vorzeitig in #Oberau. Aus Richtung #Mittenwald / #ReutteinTirol wenden die Züge vorzeitig in #Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr in Planung. #bahn https://t.co/xUGvQihgzM

— DB Regio Bayern (@streckenagentOB) June 3, 2022