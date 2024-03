Γάζα: Σκληρές εικόνες από εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μάχες στην Λωρίδα της Γάζας και οι δυνάμεις του Ισραήλ έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από την εξουδετέρωση παλαιστίνιου ενόπλου που τους χτυπούσε από διαμέρισμα το οποίο ανατίναξαν.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, την επιχείρηση έκανε η μονάδα κομάντος Εγκόζ, η οποία αναζητούσε ενόπλους και κρυψώνες όπλων στο συγκρότημα κατοικιών Χαμάντ στη Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας.

Καθώς οι IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας) συνεχίζουν να δίνουν μάχες με τα μέλη της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, το Ισραήλ αναφέρει ότι οι δυνάμεις τους έχουν συλλάβει αρκετούς ακόμη μαχητές της Χαμάς που παραδόθηκαν στα ισραηλινά στρατεύματα.

Για το συγκεκριμένο επεισόδιο οι Ισραηλινοί ανέφεραν ότι οι στρατιώτες τους δέχτηκαν πυρά ενώ έψαχναν ένα κτίριο. Τα στρατεύματα χρησιμοποίησαν ένα drone για να εντοπίσουν τον ένοπλο και μετά εκτόξευσαν πύραυλο σε ένα διαμέρισμα όπου κρυβόταν ο ένοπλος, σκοτώνοντάς τον.

Το διαμέρισμα ανατινάχτηκε και μετά εξερράγη και το διπλανό, όπου βρισκόταν μια μητέρα με τα δύο παιδιά της. Οι άμαχοι δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από στρατιωτικούς γιατρούς.

Δύο ακόμη ένοπλοι σκοτώθηκαν και άλλος ένας συνελήφθη στο περιστατικό.

Τα ισραηλινά στρατεύματα μάχονται μεθοδικά, εκκαθαρίζοντας το συγκεκριμένο μεγάλο συγκρότημα κατοικιών που χρηματοδοτείται από το Κατάρ, από τις 3 Μαρτίου, σύμφωνα με τους Times of Israel.

