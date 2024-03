Γάζα: Η διεθνής κοινότητα ζητεί κατάπαυση του πυρός και έρευνα μετά το μακελειό με τους 115 νεκρούς

Η διεθνής κοινότητα ζητεί κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας και έρευνα για τις ευθύνες μετά την τραγωδία εν μέσω διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, όταν ισραηλινά πυρά και ποδοπάτημα πλήθους στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε χθες Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν «τις προσεχείς ημέρες» σε αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας, όπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος είπε επίσης πως «ελπίζει» ότι θα υπάρξει νέα ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα προτού αρχίσει το ραμαζάνι, ιερός μήνας για τους μουσουλμάνους, που φέτος αναμένεται να ξεκινήσει το βράδυ της 10ης ή της 11ης Μαρτίου. Όμως «δεν έχουμε φθάσει ακόμα εκεί», προειδοποίησε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι βομβαρδισμοί, οι μάχες και οι λεηλασίες καθιστούν τη διανομή βοήθειας στην πράξη αδύνατη.

Τα φορτία με τη βοήθεια, για τη διέλευση των οποίων απαιτείται πράσινο φως από τις αρχές του Ισραήλ, που επιβάλλουν αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ανέλαβε την εξουσία εκεί η Χαμάς, το 2007, φθάνουν μέσω Αιγύπτου στη Ράφα, αλλά η ποσότητά τους κάθε άλλο παρά αρκεί για να καλυφθούν οι πελώριες ανάγκες.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της αμερικανικής υπηρεσίας για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID), μόλις 96 φορτηγά εισέρχονταν κατά μέσον όρο στον θύλακα την ημέρα την περασμένη εβδομάδα. «Πρόκειται για κλάσμα αυτού που χρειάζεται», τόνισε η Σαμάνθα Πάουερ.

«Θα επιμείνουμε να λέμε στο Ισραήλ πως πρέπει να διευκολυνθεί η είσοδος περισσότερων φορτηγών και να αυξηθούν οι οδοί πρόσβασης στη Γάζα (…) Δεν αρκεί στ’ αλήθεια η βοήθεια που φθάνει στη Γάζα», είπε ο Τζο Μπάιντεν.

Αρκετές χώρες έχουν ήδη κάνει ρίψεις βοήθειας, ανάμεσά τους η Ιορδανία, με την υποστήριξη άλλων, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και η Βρετανία, καθώς και η Αίγυπτος, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Οι ρίψεις από τον αέρα δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ανθρωπιστική πρόσβαση», σχολίασε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση International Rescue Committee (IRC).

Ο πόλεμος και οι ελλείψεις έχουν γονατίσει το σύστημα υγείας στη Λωρίδα της Γάζας. Δέκα παιδιά πέθαναν εξαιτίας «του υποσιτισμού και της αφυδάτωσης» τις τελευταίες ημέρες, τόνισε χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Προχθές Πέμπτη, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους Παλαιστινίων που λιμοκτονούν καθώς έτρεχε προς φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στην πόλη της Γάζας, βόρεια.

Ο απολογισμός της τραγωδίας αυτής έφθασε τους 115 νεκρούς, ενώ άλλοι 760 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ αναγνώρισε πως υπήρξαν, κατ’ αυτόν «περιορισμένα», πυρά εναντίον του πλήθους από στρατιώτες του που «απειλούνταν» και διαβεβαίωσε ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού ή «παρασύρθηκαν» από φορτηγά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, αξίωσαν «απαντήσεις» από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ επιμένουν να καλούν να κλειστεί συμφωνία για «προσωρινή κατάπαυση του πυρός».

At least 115 Palestinians were killed and more than 750 others were injured when witnesses said Israeli troops opened fire at crowds at an aid truck. #9News https://t.co/JYakcBrtCj

— 9News Melbourne (@9NewsMelb) March 2, 2024