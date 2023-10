Γάζα: Γιατί είναι σημαντικό το πέρασμα στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, είναι η μοναδική δίοδος για να εισέλθει βοήθεια απευθείας στην Γάζα, χωρίς να περάσει από το Ισραήλ. Κατά συνέπεια είναι και η μοναδική έξοδος από την Γάζα που δεν οδηγεί σε ισραηλινό έδαφος.

Αποτελεί επίκεντρο της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς καθώς η ανθρωπιστική κρίση εξελίσσεται και εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι κατευθύνονται προς τη νότια Γάζα από το βόρειο τμήμα του θύλακα για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πάνω από 100 φορτηγά περιμένουν κοντά στο πέρασμα της Ράφα στην αιγυπτιακή πλευρά σήμερα, αν και δεν αναμένεται η βοήθεια να εισέλθει στον θύλακα νωρίτερα από αύριο, Παρασκευή, δήλωσαν πηγές από τις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ακόμα περισσότερη βοήθεια βρίσκεται στην αιγυπτιακή πόλη Αλ Άρις, σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων από τη Ράφα. Η Αίγυπτος έχει δηλώσει ότι δεν θα κλείσει το πέρασμα, αλλά ισραηλινά βομβαρδιστικά το κατέστησαν μη λειτουργικό. Μετά τις χθεσινές συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η Αίγυπτος συμφώνησε να επιτρέψει η βοήθεια να φθάσει στους Παλαιστίνιους μέσω του περάσματος αυτού.

Το πέρασμα είναι στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Λωρίδα της Γάζας είναι μιας στενή λωρίδα γης όπου κατοικούν 2,3 εκατ. άνθρωποι. Το πέρασμα της Ράφα βρίσκεται μεταξύ του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Μεσογείου. Ελέγχεται από την Αίγυπτο.

Ο Μπάιντεν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι περίπου 20 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα επιτραπεί να εισέλθουν στον θύλακα. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα, αλλά Αμερικανός εκπρόσωπος δήλωσε ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ύστερα από την αποκατάσταση των ζημιών που προξένησε το Ισραήλ στον δρόμο.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι δήλωσε επίσης: «Αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γάζα είναι μια προσπάθεια να αναγκαστούν οι άμαχοι κάτοικοι να γίνουν πρόσφυγες και να μεταναστεύσουν στην Αίγυπτο, κάτι που δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό».

Ως απάντηση στην εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.400 Ισραηλινούς, το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό στη Γάζα, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και σταματώντας όλες τις προμήθειες νερού, τροφίμων και καυσίμων στην λωρίδα. Περίπου 3.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που άρχισαν την επομένη της παλαιστινιακής εισβολής στο νότιο Ισραήλ.

Ο αποκλεισμός σημαίνει ότι η μοναδική πιθανή δίοδος για την είσοδο βοήθειας στη Γάζα είναι μέσω της Ράφα από την αιγυπτιακή χερσόνησο του Σινά. Είναι επίσης το μοναδικό σημείο εξόδου για τους κατοίκους της Γάζας που θέλουν να φύγουν.

Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών, έχουν προσεγγίσει το σημείο με την ελπίδα να τους επιτραπεί να διέλθουν στο πλαίσιο κάποιας συμφωνίας, αν και το Κάιρο έχει δηλώσει ότι πρώτα πρέπει να παραδοθεί η βοήθεια. Το Ισραήλ έχει ζητήσει από τους κατοίκους της Γάζας να κινηθούν προς τα νότια, πιο κοντά στη Ράφα, για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς, αν και οι κάτοικοι λένε ότι δεν μπορούν να βρουν προστασία πουθενά στο πυκνοκατοικημένο θύλακα.

Η Αίγυπτος αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια, στα σύνορα με τη Γάζα, στο βορειοανατολικό Σινά. και αυτό γιατί βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δράση ισλαμιστών μαχητών, η οποία κορυφώθηκε το 2013 και τώρα έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί. Είχαν χρησιμοποιήσει το πέρασμα στη Ράφα.

Από τότε που η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο στη Γάζα, το 2007, η Αίγυπτος βοήθησε να επιβληθεί αποκλεισμός του θύλακα και περιόρισε πάρα πολύ την μετακίνηση κίνηση ανθρώπων και αγαθών. Όπως στα βασικά περάσματα με το Ισραήλ, οι περιορισμοί κάποιες φορές χαλάρωσαν αλλά δεν ήρθησαν, και οι ταξιδιώτες χρειάζονται άδεια ασφαλείας και χρονοβόρους ελέγχους για να περάσουν. Το 2008, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εισήλθαν στο Σινά, όταν η Χαμάς άνοιξε τρύπες στη οχύρωση των συνόρων, αναγκάζοντας την Αίγυπτο να χτίσει τείχος από πέτρες και τσιμέντο.

Η Αίγυπτος έχει λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών φατριών σε συγκρούσεις και περιόδους αναταραχής κατά το παρελθόν. Αλλά και τότε είχε κλείσει τα σύνορα, επιτρέποντας να εισέλθει βοήθεια και να εξέλθουν άμαχοι για λόγους υγείας. Απέτρεπε κάθε άλλη μετακίνηση ανθρώπων.

Ακόμα και ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τον σφοδρότερο βομβαρδισμό στη Γάζα που έχει κάνει ποτέ μέχρι τώρα, ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς, η Αίγυπτος δεν έχει επιδείξει καμία ένδειξη έως τώρα ότι θα αλλάξει η προσέγγισή της. Η Αίγυπτος είναι η μοναδική αραβική χώρα που έχει συνάψει συνθήκη ειρήνης μες το Ισραήλ

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καλέσει το Ισραήλ να αποτρέψει μια «ανθρωπιστική καταστροφή» στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι εξαντλούνται με επικίνδυνο ρυθμό τα τρόφιμα, τα καύσιμα και το νερό. Τα νοσοκομεία λένε ότι πασχίζουν να φροντίσουν τους τραυματίες, καθώς εξαντλούνται τα καύσιμα στις εφεδρικές γεννήτριες. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συμφώνησαν να αναπτύξουν ένα σχέδιο για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας σε αμάχους στη Γάζα, χωρίς να επωφελείται η Χαμάς.

Οι αραβικές χώρες φοβούνται ότι ο τελευταίος πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα μόνιμων εκτοπισμών από τη γη όπου οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν να χτίσουν κράτος. Η Αίγυπτος, το μοναδικό αραβικό κράτος που μοιράζεται σύνορα με τη Γάζα, και η Ιορδανία, που συνορεύει με τη Δυτική Όχθη, έχουν απευθύνει προειδοποιήσεις κατά της εξώθησης των Παλαιστινίων να εγκαταλείψουν τη γη τους.

Ο πρόεδρος Σίσι έχει δηλώσει ότι είναι σημαντικό οι Παλαιστίνιοι «να παραμείνουν σταθεροί και παρόντες στη γη τους», ενώ ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα προειδοποίησε κατά της όποιας απόπειρας «να εκτοπιστούν διά της βίας οι Παλαιστίνιοι από όλα τα παλαιστινιακά εδάφη ή να προκληθεί ο εσωτερικός εκτοπισμός τους».

Για τους Άραβες και τους Παλαιστινίους, η ιδέα του να φύγουν ή να εκδιωχθούν από το έδαφος όπου θέλουν να εγκαθιδρύσουν κράτος θυμίζει τη “Nakba”, την «σφαγή που έγινε όταν πολλοί Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κατά τον πόλεμο του 1948, που συνόδεψε την ίδρυση του ισραηλινού κράτους.

Το Ισραήλ αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι εκδίωξε τους Παλαιστινίους, λέγοντας ότι έχει δεχθεί επίθεση από πέντε αραβικά κράτη μετά τη δημιουργία του.

Περίπου 700.000 Παλαιστίνιοι, ο μισός αραβικός πληθυσμούς αυτού που ήταν η υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνη, έχασαν τα υπάρχοντά τους και εκτοπίστηκαν κατά την Νάκμπα, πολλοί καταφεύγοντας σε γειτονικά αραβικά κράτη όπου παραμένουν και σήμερα, οι ίδιοι και οι απόγονοί τους. Πολλοί ζουν ακόμα σε καταυλισμούς προσφύγων.

Ως εκ τούτου, πολλοί Παλαιστίνιοι λένε ότι δεν θέλουν να φύγουν από τη Γάζα –από όπου αποχώρησε το Ισραήλ το 2005 ύστερα από κατοχή 38 ετών– παρά την κλιμάκωση της πρόσφατης σύγκρουσης.

