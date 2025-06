Φρουροί της Επανάστασης: Αναφέρουν ότι «έπληξαν τους στόχους τους» στο τελευταίο κύμα επιθέσεων – Οι IDF λένε πως οι Ιρανοί στρατιώτες «παραλύουν»

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν η έβδομη και η όγδοη φάση εκτόξευσης δεκάδων «καταστροφικών» μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) προς το Ισραήλ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το Tasnim, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν το πρωί του Σαββάτου οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), αναφέρεται ότι εξαπέλυσαν το 18ο κύμα επιθέσεων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αληθινή Υπόσχεση 3» (True Promise 3) κατά του Ισραήλ.

«Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί υποδεικνύουν ότι τα περισσότερα από τα drones έπληξαν τους προβλεπόμενους στόχους», ανέφερε το IRNA, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως περίπου 40 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ καταρρίφθηκαν σήμερα.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα επιπλέον πλάνα από τις σημερινές αναχαιτίσεις των ιρανικών drones.

⭕️40 UAVs were intercepted by the IAF after being fired from Iran overnight.

470+ UAVs have been intercepted since Operation “Rising Lion” which is a 99% success rate. pic.twitter.com/Fung5DnWjA

— Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2025