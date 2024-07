Φρίκη στην Κένυα: Ακρωτηριασμένα πτώματα γυναικών βρέθηκαν σε χωματερή έξω από το Ναϊρόμπι – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Τα ακρωτηριασμένα πτώματα έξι γυναικών βρέθηκαν σήμερα σε μια χωματερή έξω από το Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα της Κένυας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι μάρτυρες αρχικά έκαναν λόγο για εννέα νεκρούς, όμως η αστυνομία διευκρίνισε στη συνέχεια ότι τα θύματα είναι έξι γυναίκες και ότι τα πτώματα βρέθηκαν «σε κατάσταση αποσύνθεσης».

«Ήταν τυλιγμένα σε νάιλον σακούλες, δεμένες με σκοινιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Some of the bodies retrieved from a quarry in Mukuru, Embakasi South, today were mutilated.

BREAKING NEWS: IF THIS POST APPEARS ON YOUR TIMELINE KINDLY RETWEET.THIS AN INHUMAN ACT PERFOMED BY THE GOVERNMENT OF KENYA KILLING AND DUMPING OF DEAD BODIES

Η αστυνομία πιστεύει σε αυτό το στάδιο ότι οι γυναίκες δολοφονήθηκαν όλες με τον ίδιο τρόπο, ωστόσο δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Τα πτώματα έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση.