Φρίκη: Μητέρα 5 παιδιών πέθανε έπειτα από επίθεση του σκύλου της – Είχε χάσει πρόσφατα την μοναχοκόρη της

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 34χρονη γυναίκα έπειτα από την επίθεση του σκύλου της στην Βρετανία.

Η γυναίκα, μητέρα 5 παιδιών, βρήκε τραγικό θάνατο όταν δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο της τον σκύλο, ράτσας Μπουλμαστίφ. Το περιστατικό συνέβη στις 29 Ιουλίου, όταν η Μισέλ Χέμπστεντ έπεσε θύμα του σκύλου της, ο οποίος την δάγκωσε βάναυσα στο αριστερό της χέρι.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των γειτόνων, η άτυχη γυναίκα εθεάθη να βγαίνει αιμόφυρτη στο μπαλκόνι του σπιτιού της και στην συνέχεια πέρασε σε διπλανό πάρκο, όπου και κατέρρευσε.

Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, κατέσχεσε δύο σκυλιά, το Μπουλμαστίφ και ένα Πομερένιαν. Πάντως, σύμφωνα με τις Αρχές, κανένα από τα δύο δεν ανήκει στις λεγόμενες «απαγορευμένες ράτσες» στη Βρετανία.

«Ήταν αναίσθητη και με πολλές βαθιές πληγές στο χέρι της», αναφέρει ένας γείτονας που έσπευσε να βοηθήσει τη γυναίκα, η οποία περιγράφεται ως «πολύ ήσυχη», με μεγάλη αγάπη για τα σκυλιά της.

