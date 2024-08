Μάθιου Πέρι: Μία σύλληψη για τον θάνατο του ηθοποιού από υπερβολική δόση

Στην σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 15 Αυγούστου 2025 οι αρχές στη Νότια Καλιφόρνια, σε σχέση με τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση, όπως δήλωσαν πηγές των αστυνομικών αρχών στο NBC News.

Ο 54χρονος ηθοποιός βρέθηκε μπρούμυτα στο θερμαινόμενο άκρο μιας πισίνας στο σπίτι του στο Pacific Palisades στις 28 Οκτωβρίου 2023. Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες απέδωσε τον θάνατό του στις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, ενός αναισθητικού με ψυχεδελικές ιδιότητες.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε τον Μάιο ότι συνεργάζεται με τις ομοσπονδιακές αρχές για να διερευνήσει την πηγή της κεταμίνης που είχε καταναλώσει ο Πέρι.

