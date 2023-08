Φωτιές στη Χαβάη: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών του Μάουι

Ο διευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών του Μάουι (MEMA) υπέβαλε την παραίτησή του χθες Πέμπτη, επικαλούμενος λόγους υγείας, ανακοίνωσαν οι αρχές του νησιού του αμερικανικού αρχιπελάγους της Χαβάης μέσω Facebook.

Ειδικότερα, ο Χέρμαν Αντάγια, διευθυντής της MEMA, επικρίθηκε έντονα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις φωτιές στο Μάουι, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 111 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

