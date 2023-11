Φιλιππίνες: Τρομακτικά βίντεο από την στιγμή που ο ισχυρός σεισμός των 6,9 Ρίχτερ «χτυπά» το Μιντανάο

Την στιγμή του ισχυρού σεισμού των 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που «χτύπησε» τις Φιλιππίνες το πρωί της Παρασκευής (17/11), καταγράφουν βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω συγκλονιστικά βίντεο, πολίτες που βρίσκονται μέσα σε εμπορικό κέντρο τρέχουν πανικόβλητοι προκειμένου να εξέλθουν από αυτό, την ώρα που φαίνεται να καταρρέουν κομμάτια από την οροφή.

Παράλληλα, οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές και αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Moment of an earthquake M7.2 at a mall of Gensan, #Mindanao , #Philippines #earthquake #Mindanao #Philippines pic.twitter.com/Dt5tfceQka

Damage to a shopping center in General Santos, after the 7 earthquake that shook the southern Philippines

📸Roy Misoles#Philippines #earthquake #sismo #terremoto #temblor #gempa #lombok pic.twitter.com/oNpBrlEbZU

