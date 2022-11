Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έστειλαν «ματωμένη» βαριοπούλα με τη σφραγίδα της Wagner

Μία βαριοπούλα με την «σφραγίδα» της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner και ίχνη αίματος στην λαβή της εστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τον χαρακτηρισμό της Ρωσίας ως «κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας» στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Την είδηση δημοσιεύει η εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας μια «ματωμένη» βαριοπούλα, συσκευασμένη σε θήκη για βιολί, εστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η βαριοπούλα φέρει την σφραγίδα της Wagner. Ως γνωστόν η βαριοπούλα είναι το σήμα κατατεθέν της μισθοφορικής οργάνωσης. Πάντα σύμφωνα με την Telegraph, η αποστολή έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυξε την Wagner, τρομοκρατική οργάνωση. Η βαριοπούλα φαίνεται στις φωτογραφίες να είναι αιματοβαμμένη, ωστόσο άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αίμα είναι ψεύτικο.

After EU Parliament declares Russia a terrorist state – Wagner force Prigozhin sent the European Parliament a sledgehammer in a violin case with “traces of blood” pic.twitter.com/tx6wLQD66i

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 24, 2022