Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Ημέρα πληθωρισμού» παρά «ημέρα ανεξαρτησίας» των ΗΠΑ λέει ο πρόεδρος της επιτροπής Εμπορίου

Ο πρόεδρος της επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μπερντ Λάνγκε, προειδοποίησε ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες, ιδίως για τον μέσο πολίτη.

Ο κ. Τραμπ μπορεί να έκανε λόγο για «ημέρα απελευθέρωσης», αλλά από τη σκοπιά του μέσου πολίτη είναι μάλλον πιθανότερο να αποδειχτεί «ημέρα πληθωρισμού», σχολίασε ο κ. Λάνγκε. «Ο αντίκτυπος ενός εμπορικού πολέμου θα πλήξει κυρίως τους αμερικανούς καταναλωτές, με αυξημένα κόστη και αναποτελεσματικότητες στην παραγωγή και στις διαδικασίες», σημείωσε.

Reacting to the US tariffs, @berndlange Chair of @EP_Trade said that instead of ‘Liberation Day’, from an ordinary citizen’s point of view, this is rather ‘Inflation Day’.

His full reaction here https://t.co/cM5rKiZnUy

Chair Lange leads a delegation in Jakarta 14/16 April. pic.twitter.com/enelzxWuD1

— European Parliament in ASEAN (@EPinASEAN) April 3, 2025